影／台中阿公探望小孫女 買了禮物忘了機車求助警

台中市六旬男子3日要到市區探望6個月大的孫女，還先到台中車站附近的商場買新鞋，當孫女的禮物，未料買完禮物之後，就忘了機車的停放位置，找得滿頭大汗，最後求助在車站附近巡邏的警員，才順利幫他尋獲機車。他不斷感謝警方的協助，讓他可以帶著禮物，順利探望孫女。

台中市第三警分局立德所員警鄭裕憲、謝昀霖3日下午在台中車站值勤，當時一名年約60多歲的男子，滿頭大汗向警方求助，他說，當天是從南區騎電動機車到台中車站附近，主要探望6個月大的孫女，探望前到附近賣場買一雙新鞋，給孫女當禮物，沒想到買完禮物，就忘了機車停放的位置，希望警方幫忙。

警方向男子詢問機車、附近建築物的特徵，他回稱，只記得車子停在商場對面工地旁的小巷子裡，車身是紅色的，前方置物籃內還放著顯眼的白色安全帽。

兩警安撫他先別緊張，火車站周遭工地不只一處，街景也很相近，若是不常來的人很容易搞錯，請他稍安勿躁，先在路邊等候，兩警隨後兵分二路，依據阿公提供的線索找車，但他仍十分緊張，自己也四處奔跑找車，後來警員順利找到車時，發現他已跑遠，警員還得在後面追，讓人好氣又好笑。