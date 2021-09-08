高市交通局駁變換車道需「閃5下方向燈」 不想受罰重點在這

近日臉書上流傳一支影片宣稱，用路人要變換車道之前至少要閃5下方向燈，違反此規定可罰3千至6千元。高雄市交通局表示， 法規未規定變換車道時方向燈要閃幾下，重點在於駕駛人在變換車道時應「全程」使用方向燈，才不會違規受罰。

馬路上常見汽車要變換車道時未使用方向燈，或在最後才閃燈讓後車閃避不及。用路人吳小姐說，自己是機車族，不敢跟車跟太近，因不少汽車駕駛習慣差，根本沒打燈就突然就變換車道、方向，發生擦撞倒霉的也是機車族。

交通局說明，根據「道路交通安全規則」第109條規定，駕駛人變換車道，應全程使用方向燈。所謂「全程」是指，汽車行駛在原本的車道，到變換車道途中，直至變換完成，這整個過程都應使用方向燈，並沒有所謂方向燈應該閃幾下的規定。

交通局舉例，過去曾有市民因變換車道只打了兩下方向燈，就熄掉了，因而被開單。駕駛人不服氣向法院提告，表明已有打方向燈，要求撤銷罰單。法官看完蒐證光碟後認為，駕駛人從開始變換車道到完成，並沒有依規定全程使用方向燈，確有違規事實，因此駁回其訴求，還是得繳納罰鍰。高（快）速公路罰3千至6千元，一般道路則為1200元。