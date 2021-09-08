獨／憂疫情再起 台中兩八大工作人員傳輕生

原本趨緩的疫情，在接連傳出長榮機師和出幼兒園染疫事件後，台中傳出有兩名八大行業工作人員因好不容易燃起的希望又再被澆熄，而傳出有兩人因此企圖輕生，但所幸及時獲救。台中市視聽公會理事長蔡淇龍說，所謂「同島一命」僅是口號，八大像是被遺忘的一群。

蔡淇龍說，3日他們為生計出面陳情後，藉由媒體的報導，大家都燃起一絲希望，但接著4日起就爆出連串的疫情，讓大家的希望跌至谷底，有1名「小姐」因此服藥輕生獲救，接著又有一名男性因突然向妻子道別，情緒低落，被妻子搜出大量安眠藥，而趕緊安慰，疏導其情緒。

蔡淇龍說，疫情讓大家四個多月沒有生意、沒有工作，當然也沒有收入，且從疫情看來似乎沒有明天，大家的情緒都陷入絕望。這個時候要去找別的工作也找不到，更別說大家會來做這一途，就是沒有其他技能。

他說，禁都是他們在禁，但破口都不是他們，希望政府能拿出辦法，例如讓從業人員可以在篩檢後營業的方式生存，否轉轉入地下沒有足跡，對防疫會更加不利。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )