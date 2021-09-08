影／38年義警小中風仍堅持訓練 分局長扶他下樓專車送

台中市清水分局昨辦理義警中隊110年常訓暨幹部訓練，義警分隊小隊長李清地當義警38年，最近小中風住院，昨天仍堅持撐著枴杖參加訓練，清水分局長游永中見狀，上前扶著他下樓，並派專車護送他回家，成為義警常訓的溫馨一面。

清水分局昨天一整天在分局3樓禮堂實施110年度義勇警察大隊清水中隊常年暨幹部訓練，清水義警中隊幹部73人及隊員共248人參加訓練，因疫情關係，除了幹部外，其餘人員以視訊方式參訓，此次常訓期能建立團隊專業、效能形象，以期提昇義警協勤知能，統一觀念作法，培養工作默契並強化治安能量。

清水警分局長游永中在課程後提供有獎徵答，現場反應熱絡，爭相舉手回答，並由分局長親自頒獎鼓勵，分局長有獎徵答活動最後一位搶答的是清水義警分隊小隊長李清地，他滿頭白髪回答時聲音宏亮，引起分局長注意，得知李小隊長已69歲、義警服務已38年，當場豎起大姆指比讚，並代表警方向李小隊長表達感謝。

會後，分局長游永中親自扶送為警察服務多年的李清地下樓，並請同仁送李小隊長回家，讓李小隊長感動不已，他說當年因朋友邀約下參加義警行列，一轉眼已38年，他17歲就從事建築放樣工作，常利用工作空檔從事義警工作，從不間斷，今年初因身體小中風住院三個多月，由於身體健康恢復良好，遇分局舉辦義警常訓也堅持前來參訓。