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台中凌晨大雨國道大貨車、轎車相撞　二傷一人左手變形

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中地區今天凌晨下大雨，國道一號大雅段發生大貨車與轎車相撞車禍，轎車疑天雨路滑失控停路中，和大貨車相撞，轎車上二人受傷，其中一人左前臂撞到變形，肇事原因由國道警方調查中。

台中市消防局今天凌晨2點44分獲報，國道一號南下175.1公里大雅段有車禍，疑有人員受困，派大雅及西屯分隊，出動消防車3輛、救護車2輛、消防人員18人前往搶救。

消防人員到場回報，現場是大貨車與轎車碰撞車禍，轎車車頭嚴重毀損，大貨車無人受困、駕駛沒受傷，轎車內駕駛和乘客都受傷，21歲陳姓男子，無明顯外傷、意識昏迷，送往台中榮總醫院急救，另一名20歲李姓男子左前臂變形、意識清楚，送往中港澄清醫院。

據大貨車駕駛說，當時下雨，看到轎車停在道路中線，他要緊急閃避已來不及，二車車頭撞上，肇事原因仍由國道警察泰安分隊調查中。

國道一號大雅段今天凌晨發生車禍，二人受傷。圖／台中市消防局提供
國道一號大雅段今天凌晨發生車禍，二人受傷。圖／台中市消防局提供
國道一號大雅段今天凌晨發生車禍，二人受傷。圖／台中市消防局提供
國道一號大雅段今天凌晨發生車禍，二人受傷。圖／台中市消防局提供
國道一號大雅段今天凌晨發生車禍，二人受傷。圖／台中市消防局提供
國道一號大雅段今天凌晨發生車禍，二人受傷。圖／台中市消防局提供

國道 車禍 台中榮總

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