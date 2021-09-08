多人沒戴口罩！疫情未歇賭場亂竄 高雄警查獲38人民宅聚賭

高雄市警方連日取締賭場，昨天在苓雅區1棟透天樓房，查獲天九牌賭場，逮捕賭場主持人及男女賭客共38人，還得動用警用大巴士載人。全案由警方依賭博罪嫌移送法辦，並依傳染病防治法開單送罰。

高雄警方接獲情資，指稱於職業賭場流竄失市區、藏民宅聚睹，2、3天就更換聚賭地點，高雄市警局督察室與苓雅警分局查出賭場藏匿苓雅區武昌路，昨天動員查緝，埋伏多時，趁賭埸工作人員開門，衝入屋內，查獲賭場，逮捕涉嫌主持賭場的蘇姓男子（28歲）、工作人員楊姓（20歲）、蔡姓（21歲），以及35名賭客，共21男14女，另查扣賭博天九牌賭具、抽頭金15萬元及賭資104萬餘元。

據了解，涉嫌主持賭場的蔡姓男子與朋友楊姓男子，1個月前租以每月1萬5000元租屋還裝修當賭場，沒想到在第一天開張就遭取締。

警方突然進屋，有人見警方上門，驚慌逃竄，還有人仍沉迷牌局，並有多人沒戴口罩。由於人數多，警方為了載這些人回分局調查，還得開警用巴士載人。

警方依賭博罪嫌，將蘇姓主持人及工作人員等3人移送法辦，35名賭客依違反社會秩序維護法，每人裁罰9000元，另依傳染病防治法分別開罰，函送衛生局裁罰，並對租屋函報市府執行斷水斷電。