白天打工深夜「加班」警逮電纜大盜至少犯9起送辦

台南市白河警方逮捕電纜大盜，東山區王男無錢購毒，深夜潛入多處曾打零工的火龍果園剪斷電纜變賣牟利，警循線逮捕王，至少犯下9起，警訊後依竊盜罪嫌移送臺南地檢署偵辦，受害果農獲知「內賊」，怒斥白天來上班，半夜還來「加班」，真的是喪盡天良。

有多起竊盜前科的39歲王嫌染毒，不定期受僱芒果園、火龍果園幫農民除草、噴農藥打零工勉強維持生計。警方調查，王某因沒錢購毒，涉嫌今年7、8月，陸續趁深夜無人之際，騎機車潛入東山區多處火龍果園，再以老虎鉗、剪刀剪竊電線，再將偷竊得手的電線，用美工刀削皮取銅線變賣購毒。多名農民受害向警報案，痛斥宵小惡性影響收成。

白河警分局東山分駐所獲報，掌握監視器身影，進一步比對鎖定王犯案，警方發現，王嫌犯案過程刻意避開畫面，對果園環境相當熟悉，多次查訪後，園主認出王嫌，警方持法院搜索票在王嫌住處逮捕王，查扣偷竊電纜線24公斤，清查至少犯下9起，全都是曾打工過的果園。

受害農民痛斥王嫌沒天良，白天提供工作機會，沒想到深夜竟還來「加班」，警方持計查扣偷竊電纜線計24公斤，被害人損失價估約6萬元。