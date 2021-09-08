快訊

割乳房陰道當標本 華山殺人魔更一審 高院改判無期徒刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

白天打工深夜「加班」警逮電纜大盜至少犯9起送辦

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

台南市白河警方逮捕電纜大盜，東山區王男無錢購毒，深夜潛入多處曾打零工的火龍果園剪斷電纜變賣牟利，警循線逮捕王，至少犯下9起，警訊後依竊盜罪嫌移送臺南地檢署偵辦，受害果農獲知「內賊」，怒斥白天來上班，半夜還來「加班」，真的是喪盡天良。

有多起竊盜前科的39歲王嫌染毒，不定期受僱芒果園、火龍果園幫農民除草、噴農藥打零工勉強維持生計。警方調查，王某因沒錢購毒，涉嫌今年7、8月，陸續趁深夜無人之際，騎機車潛入東山區多處火龍果園，再以老虎鉗、剪刀剪竊電線，再將偷竊得手的電線，用美工刀削皮取銅線變賣購毒。多名農民受害向警報案，痛斥宵小惡性影響收成。

白河警分局東山分駐所獲報，掌握監視器身影，進一步比對鎖定王犯案，警方發現，王嫌犯案過程刻意避開畫面，對果園環境相當熟悉，多次查訪後，園主認出王嫌，警方持法院搜索票在王嫌住處逮捕王，查扣偷竊電纜線24公斤，清查至少犯下9起，全都是曾打工過的果園。

受害農民痛斥王嫌沒天良，白天提供工作機會，沒想到深夜竟還來「加班」，警方持計查扣偷竊電纜線計24公斤，被害人損失價估約6萬元。

警方表示，王嫌可能尚涉嫌白河、後壁、東山等地區多起電線竊案，民眾近期如有果園電線遭竊，可立即向該分局偵查隊聯絡(06）6852080。

王嫌剪斷電纜線抽取銅線變賣牟利。記者謝進盛／翻攝
王嫌剪斷電纜線抽取銅線變賣牟利。記者謝進盛／翻攝
白河警方逮捕電纜大盜王男，查扣犯案工具。記者謝進盛／翻攝
白河警方逮捕電纜大盜王男，查扣犯案工具。記者謝進盛／翻攝
王嫌剪斷電纜線抽取銅線變賣牟利。記者謝進盛／翻攝
王嫌剪斷電纜線抽取銅線變賣牟利。記者謝進盛／翻攝

偷竊 白河

延伸閱讀

護果園疑槍殺野生動物 3歲忠犬慘遭一槍斃命

鄧佳華離職日月光「新工作一天就被開除」　喜曝連千毅找上門挖角

台南「文旦王」是她！2018才獲「頭等獎」

慘！「學貸族」82萬人 網友獻策如何不讓學貸壓垮生活

相關新聞

兒遭人踢生殖器受傷「對方更傳訊騷擾」 陳瑩娓娓道來傷心事

民進黨立委陳瑩今天在臉書揭露兒子遭人踹生殖器，對方只想賠一萬元，還找縣議員來和解。陳瑩受訪指出，原本不想上新聞，但應孩子...

採購警車竟能申請2萬獎勵金 中市議員批自肥要求檢討

警察工作獎勵金公平嗎？台中市議員賴朝國指出，警察破獲重大案件，除敘獎以外更應核發破案獎勵金，但不能亂發一通，他舉例201...

影／台中阿公探望小孫女 買了禮物忘了機車求助警

台中市六旬男子3日要到市區探望6個月大的孫女，還先到台中車站附近的商場買新鞋，當孫女的禮物，未料買完禮物之後，就忘了機車...

高市交通局駁變換車道需「閃5下方向燈」 不想受罰重點在這

近日臉書上流傳一支影片宣稱，用路人要變換車道之前至少要閃5下方向燈，違反此規定可罰3千至6千元。高雄市交通局表示， 法規...

獨／憂疫情再起 台中兩八大工作人員傳輕生

原本趨緩的疫情，在接連傳出長榮機師和出幼兒園染疫事件後，台中傳出有兩名八大行業工作人員因好不容易燃起的希望又再被澆熄，而...

影／38年義警小中風仍堅持訓練 分局長扶他下樓專車送

台中市清水分局昨辦理義警中隊110年常訓暨幹部訓練，義警分隊小隊長李清地當義警38年，最近小中風住院，昨天仍堅持撐著枴杖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。