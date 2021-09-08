快訊

北上看孫誤踩幼兒園群聚疫情 台中阿公PCR一採陰

女墜愛情陷阱 遭哄騙美元有賺頭...警急阻匯300多萬元

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

33歲單身江姓女子，經由網路認識自稱「蔚藍」男子，雙方互加LINE後，他每天噓寒問暖，逐漸取得江女信任後，昨天她告訴江女，投資美元有賺頭，請她匯錢到指定帳戶，江女到銀行打算匯304萬元，銀行行員警覺有異，報警及時攔阻。

「親愛的，投資美元有利潤，我幫妳買美金，賺的錢都給妳。」寂寞芳心的江女，經由通訊軟體LINE認識暱稱「蔚藍」男子，他近1個月來，每天照三餐傳關心和愛心訊息，極力討好江女，博取江女信任。

「蔚藍」再以投資美元為理由，昨天請她匯款幣104萬元到指定帳戶，江女在男女甜言蜜語的愛情追求下，信以為真，一時昏了頭，不僅先到銀行貸款200萬元加碼，昨天中午11點20分，江女到中西區民生路銀行，一共要匯出304萬元。

銀行郭姓女主管得知後，研判江女遇到網路愛情詐財，通知台南市警二分局民權派出所員警到場了解，並確認此為假投資真詐財手法後，解釋相關犯罪手段給江女聽後，江女打消念頭，並加以宣導若有此情況請多方查證，成功攔阻詐騙。

江姓女子遇上網路交友電信詐騙，經警察勸阻未匯出304萬元。記者黃宣翰／翻攝
江姓女子遇上網路交友電信詐騙，經警察勸阻未匯出304萬元。記者黃宣翰／翻攝

愛情 LINE 單身

延伸閱讀

防疫旅遊「自駕」夯！租車預訂8月飆升7倍、台北最熱門

收貨簡訊遭植入惡意程式盜個資詐財 檢調約談共犯偵辦

不喜歡接LINE電話？ 研究指：10%-15％的成年人有這症狀

好尷尬...北市警分局副分局長誤傳謎片 遭火速拔官送辦

相關新聞

兒遭人踢生殖器受傷「對方更傳訊騷擾」 陳瑩娓娓道來傷心事

民進黨立委陳瑩今天在臉書揭露兒子遭人踹生殖器，對方只想賠一萬元，還找縣議員來和解。陳瑩受訪指出，原本不想上新聞，但應孩子...

偷倒廢棄物賺3萬 警過濾電眼逮人

苗栗縣後龍鎮台61線旁駁坎下方遭傾倒大批廢棄布料，地主8月29日發現氣得報案，竹南警方花了5天調閱監視器畫面，鎖定一輛小...

廣角鏡／暖警客串牧童

省道台一線潮州大橋昨天上午出現一頭大黃牛，民眾發現後用麻繩將牠綁在路旁欄杆後報警。台一線道路筆直車速快，警方出動巡邏車警...

影／基隆火燒鐵皮屋！火舌竄出延燒鄰宅 住戶及時逃生無傷亡

基隆市七堵區一戶民宅今天下午發生火警，火勢猛烈，竄出大量濃煙，還延燒到鄰宅。消防人員獲報趕往現場，受地形限制撲滅不易，近...

影／民宅火警被濃煙籠罩 女屋主一臉驚恐倉惶逃生

基隆市七堵區一戶民宅今天下午發生火警，竄出大量濃煙。消防人員獲報趕往滅火，受地形限制撲滅不易，分從火場前後布設水線灌救中...

影／追逃犯勇警「一槍入魂」同仁誇讚！ 陽光女警正面照曝光

高雄鼓山分局內惟派出所員警追捕戴姓通緝犯嫌，女警呂和柔在左營區勝利、翠華路口攔捕時，卻遭戴男衝撞，呂機警反應拔槍，1槍就...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。