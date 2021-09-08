女墜愛情陷阱 遭哄騙美元有賺頭...警急阻匯300多萬元
33歲單身江姓女子，經由網路認識自稱「蔚藍」男子，雙方互加LINE後，他每天噓寒問暖，逐漸取得江女信任後，昨天她告訴江女，投資美元有賺頭，請她匯錢到指定帳戶，江女到銀行打算匯304萬元，銀行行員警覺有異，報警及時攔阻。
「親愛的，投資美元有利潤，我幫妳買美金，賺的錢都給妳。」寂寞芳心的江女，經由通訊軟體LINE認識暱稱「蔚藍」男子，他近1個月來，每天照三餐傳關心和愛心訊息，極力討好江女，博取江女信任。
「蔚藍」再以投資美元為理由，昨天請她匯款幣104萬元到指定帳戶，江女在男女甜言蜜語的愛情追求下，信以為真，一時昏了頭，不僅先到銀行貸款200萬元加碼，昨天中午11點20分，江女到中西區民生路銀行，一共要匯出304萬元。
銀行郭姓女主管得知後，研判江女遇到網路愛情詐財，通知台南市警二分局民權派出所員警到場了解，並確認此為假投資真詐財手法後，解釋相關犯罪手段給江女聽後，江女打消念頭，並加以宣導若有此情況請多方查證，成功攔阻詐騙。
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