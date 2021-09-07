影／追逃犯勇警「一槍入魂」同仁誇讚！ 陽光女警正面照曝光

高雄鼓山分局內惟派出所員警追捕戴姓通緝犯嫌，女警呂和柔在左營區勝利、翠華路口攔捕時，卻遭戴男衝撞，呂機警反應拔槍，1槍就擊中戴的轎車右前輪，「一槍入魂」事蹟傳回派出所，同仁、長官讚她有自信。呂外型亮眼、陽光，打靶成績維持90幾分高分，今她謙稱說，就是按照逮捕SOP，「沒什麼啦」。

鼓山分局內惟派出所員警今下午1時許執行巡邏勤務，撞見戴男在九如、中華路口闖紅燈，員警上前盤查時，沒料因毒品被通緝的戴嫌見警上前，憂心自己車上藏毒遭逮，隨即駕車逃逸，警方見狀發動警網圍捕。

轎車行經翠華、勝利路口時，騎著機車加入圍捕的呂和柔，將車輛橫停在戴男前方，沒料戴竟催油門往前衝，呂閃開後迅速拔槍，在20公尺距離成功打中轎車右前輪；呂男接著沿中華路往南逃逸，車輛失控撞向安全島，只能乖乖被逮。

分局鑑識小組到場後，確認彈孔位置，正巧從右方擋泥板位置射入，得以讓逃逸的戴嫌乖乖就範，「一槍入魂」事蹟傳回派出所，同仁及所內資深學長看了彈孔照，直言「打得很準」，自己去打都不見得這麼有自信。

所內同仁說，呂和柔打靶成績都維持90幾高分，這次用槍打的位子精準，果然高分不是運氣，是真的打得很穩。

呂和柔說，當下沒想別的，就是一股正義感想要立即制止衝動的犯嫌，才會立即拔槍瞄準右前輪，全程都是按照警局教官所教的用槍要領，及用槍SOP，最後也順利與其他同仁將犯嫌繩之以法，「沒什麼啦」。

呂和柔父親也是警職，在鼓山分局擔任副所長，從小受到穿著警服父親的影響，大學畢業後循特考進入警職，從警4年8個月，因外型亮眼，個性陽光、隨和，在所內人緣很好。

去年8月，高雄鼓山區一名鮑姓獨居婦人，因兒女長年旅居國外，卻因新冠肺炎疫情減少回台探望的次數，呂和柔和同所警員陳君慈轄區探訪發現後，主動關心這名鮑婦，貼心關懷讓鮑婦感到驚喜，當下急摟著呂和柔，表達內心的感激。