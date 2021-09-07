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大甲溪水勢湍急2男受困 搜救員拋繩槍救援
台中市山區今天下午降下大雨，台中市消防局接獲2名男子受困於大甲溪沙洲上，由於東勢區仍在降雨，溪水相當湍急，消防局已請上游馬鞍壩減少放流。據悉，2名男子受困的沙洲面積約有500平方公尺，暫無立即危險，但救難人員同步以拋繩槍、船艇救援。
今天下午3時許，台中市消防局接獲有民眾受困在大甲溪沙洲上，消防局派遣東勢、石岡分隊等10名救難人員挺進。消防局第二救災救護大隊指出，2位男性受困地點位於石岡區土牛運動公園附近的亞拓飛行場，由於山區午後降雨，現在大甲溪水流湍急，已請上游馬鞍壩減少放流，希望能趨緩水情。
現場搜救人員指出，根據目視，2名男子距離岸邊約有2、30公尺，但男子所在的沙洲地約有500平方公尺，初步研判沒有立即危險，但目前東勢區仍在下雨，擔心溪水暴漲，搜救人員同步以拋繩槍、船艇挺進，企圖救出受困民眾。
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