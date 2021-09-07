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定點稽查和科技機動執法雙管齊下 遏阻違規改裝歪風
汽機車改裝發出噪音引發民怨，基隆市環保局、監理單位和警方昨晚在中正路、中船路段設置稽查點，攔檢，取締噪音車輛3件，希望透過定點與科技儀器機動取締，遏止改裝車輛歪風及排氣管噪音擾民問題。
基隆市中正區中正路出現改裝機車夜間行駛，排氣管聲量過大，影響居民住家安寧。環保局和監理單位、警二分局安瀾橋派出所，昨晚在中正路、中船路口附近設置稽查點，實施改裝車輛噪音稽查工作，取締噪音車輛3件、勸導4件。
環保局採購聲音照相科技執法設備，也在今年啟用，根據不同道路速限規定分貝值取締違規車輛。道路速限小於50公里，管制標準為86分貝，50至70公里為90分貝。車輛分貝值超標被拍照取締，可處罰1800元至3600元。車輛使用未認證排氣管，也將按次處罰，最高可罰3萬元。
警方表示，為了確保交通安全與民眾生活安寧，將持續遏止改裝車輛歪風及改善排氣管噪音擾民問題，呼籲民眾勿隨意違規改裝車輛及排氣管，違者將依違反道路交通管理處罰條例告發，排氣管產生噪音由環保局開罰。
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