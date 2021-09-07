省道台1線潮州大橋上有牛 屏警當牧童趕牛下橋

有民眾今天上午7時半開車經過省道台1線潮州大橋，赫見橋上有隻大黃牛，屏東縣潮州分局竹田分駐所警員獲報後趕往處理，發現黃牛已被熱心民眾用牛身上的麻繩暫時綁在路旁欄杆，因台1線道路筆直且車速快，先以巡邏車警示後方來車，員警再下車用麻繩將牛隻牽引至路旁安全處，稍後找到飼主一起將牛帶返安全處，員警暫當牧童趕牛的趣味畫面，讓人莞薾。

因時值上班時段，省道台1線車流量大，往來車速也快，竹田所員警吳毅翔、蔚印箴擔心在橋上的黃牛會影響交通安全，火速趕到現場，發現黃牛已被熱心民眾綁繫在路旁欄杆，員警確認黃牛綁好後，隨後通知在附近河堤邊養牛的鄧姓飼主來領回。