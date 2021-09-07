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省道台1線潮州大橋上有牛 屏警當牧童趕牛下橋

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

有民眾今天上午7時半開車經過省道台1線潮州大橋，赫見橋上有隻大黃牛，屏東縣潮州分局竹田分駐所警員獲報後趕往處理，發現黃牛已被熱心民眾用牛身上的麻繩暫時綁在路旁欄杆，因台1線道路筆直且車速快，先以巡邏車警示後方來車，員警再下車用麻繩將牛隻牽引至路旁安全處，稍後找到飼主一起將牛帶返安全處，員警暫當牧童趕牛的趣味畫面，讓人莞薾。

因時值上班時段，省道台1線車流量大，往來車速也快，竹田所員警吳毅翔、蔚印箴擔心在橋上的黃牛會影響交通安全，火速趕到現場，發現黃牛已被熱心民眾綁繫在路旁欄杆，員警確認黃牛綁好後，隨後通知在附近河堤邊養牛的鄧姓飼主來領回。

鄧姓飼主是在潮州大橋的北側便道下方河堤處養牛，他說，這隻黃牛今天清晨不知何故離開牛群，還從北側橋頭獨自走到南側，如果走到馬路中央， 恐釀車禍，還好有熱心民眾下車將牠綁繫在路邊；飼主將黃牛帶至橋頭北側便道下河堤，員警則在旁一路陪同協助交管引導車輛，也告誡飼主應妥善管理，若有牛隻走失，應通報相關主管機關協助處理。

省道台1線潮州大橋今早發現有隻大黃牛，屏東縣潮州分局竹田分駐所警員趕往處理，發現黃牛已被熱心民眾用牛身上的麻繩暫時綁在路旁欄杆，稍後找到飼主一起將牛帶返安全處。記者潘欣中／翻攝
省道台1線潮州大橋今早發現有隻大黃牛，屏東縣潮州分局竹田分駐所警員趕往處理，發現黃牛已被熱心民眾用牛身上的麻繩暫時綁在路旁欄杆，稍後找到飼主一起將牛帶返安全處。記者潘欣中／翻攝
省道台1線潮州大橋今早發現有隻大黃牛，屏東縣潮州分局竹田分駐所警員趕往處理，發現黃牛已被熱心民眾用牛身上的麻繩暫時綁在路旁欄杆，稍後找到飼主一起將牛帶返安全處。記者潘欣中／翻攝
省道台1線潮州大橋今早發現有隻大黃牛，屏東縣潮州分局竹田分駐所警員趕往處理，發現黃牛已被熱心民眾用牛身上的麻繩暫時綁在路旁欄杆，稍後找到飼主一起將牛帶返安全處。記者潘欣中／翻攝

屏東縣 車禍

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