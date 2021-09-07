三寶車駛離國道3號路肩槽化線疑未注意後方 廂型車險翻

一位駕駛人在知名粉團PO出一段國道3號（北二高）桃園市高原交流道附近的行車畫面，指出5日早上10點23分在南下約73公里路段，有3輛車車包括他的車在內，差點被一輛要駛離肩路槽化線的銀色轎車害慘。

影像中，這輛銀色轎車疑似慢速，且未注意後方車道上疾駛的車輛，慢慢駛入車道，幸好後方車都保持足夠車距，發現3寶車要切入連忙閃避，一輛綠色廂型車急剎轉向險翻車，幸好包括三寶車大家最後都平安。PO文者認為這樣的行為真的非常不可取，如果造成重大的事故可真的不是開玩笑。

駕駛人後來看汽車行車記錄器錄影畫面時，雖然無法看清楚車牌，不過覺得還是要舉發，在粉團上「請教各位大大是否有什麼辦法可以讓這位三寶駕駛得到應有的懲戒，讓他知道以後絕對不能再這樣隨便亂開車」。

國道警方中午說明，民眾PO文反映三寶疑似跨越槽化線一案，畫面顯示轎車疑似跨越槽化線，從外側路肩變換車道至主線車道，致使後方車輛為閃避失控打轉，所幸並未發生碰撞，過程相當驚險。經檢視影像，因解析度不足，致無法辨識違規車輛車號，大隊將聯繫PO文者提供影片重新檢視；如有違反道路交通管理處罰條例該條例第33條第1項第12款「未依標線行駛」，將依法舉發。