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足感心！小貨車在橋上拋錨 員警推車逾400公尺遠

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

「前面有輛小貨車拋錨，下車幫忙推車。」台南市安平區中華西路橋上小貨車故障，華平派出所員警發現後協助推車，因橋面上坡費力推了約400公尺，42歲所長施少迪推到換氣過度，到路旁吐了一下，讓小貨車司機和家人感到不好意思。

施少迪和警員吳允祥前天深夜11點巡邏時接獲通報，有小貨車在中華西路與府前一街橋上抛錨，2人到場發現機械故障，施考量現場是主幹道、車流量相當大，再等修車人員或轄區員警到場，可能會造成車流回堵甚至嚴重塞車，易發生車禍

施馬上到貨車尾推車，吳在車後方疏導警戒，將抛錨車從橋上推到400公尺外的路邊停車場停放等待救援。

施表示，當時因為推了急些，推了一段距離，心肺負荷突然有些吃力，有點缺氧、換氣過度不適，才到路旁吐一下，不過吐完後休息一會，就好多了。

貨車謝姓司機母親看到員警如此拚命協助排除，頻頻問孫要不要叫救護車，覺得很不好意思。謝母說，她和兒子從玉井到市區來逛街，沒想到車子故障抛錨，感謝員警費心幫忙。

小貨車在台南市安平區橋上拋錨，員警協助推車。記者黃宣翰／翻攝
小貨車在台南市安平區橋上拋錨，員警協助推車。記者黃宣翰／翻攝
熱心協助推故障車400公尺遠，台南市警四分局華平派出所長孫少迪在路邊嘔吐。記者黃宣翰／翻攝
熱心協助推故障車400公尺遠，台南市警四分局華平派出所長孫少迪在路邊嘔吐。記者黃宣翰／翻攝

塞車 救護車 車禍

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