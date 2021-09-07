足感心！小貨車在橋上拋錨 員警推車逾400公尺遠

「前面有輛小貨車拋錨，下車幫忙推車。」台南市安平區中華西路橋上小貨車故障，華平派出所員警發現後協助推車，因橋面上坡費力推了約400公尺，42歲所長施少迪推到換氣過度，到路旁吐了一下，讓小貨車司機和家人感到不好意思。

施少迪和警員吳允祥前天深夜11點巡邏時接獲通報，有小貨車在中華西路與府前一街橋上抛錨，2人到場發現機械故障，施考量現場是主幹道、車流量相當大，再等修車人員或轄區員警到場，可能會造成車流回堵甚至嚴重塞車，易發生車禍。

施馬上到貨車尾推車，吳在車後方疏導警戒，將抛錨車從橋上推到400公尺外的路邊停車場停放等待救援。

施表示，當時因為推了急些，推了一段距離，心肺負荷突然有些吃力，有點缺氧、換氣過度不適，才到路旁吐一下，不過吐完後休息一會，就好多了。