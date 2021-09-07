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老婦走斑馬線被前車撞倒後車輾壓 骨盆、右腳骨折送醫

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

年近80歲的張姓老婦人今早綠燈走斑馬線過馬路，被涉嫌酒駕的何姓男子撞倒。何肇事後逃逸，開車跟在後方的宋姓男子輾過她後壓在車底。消防救護人員救出老婦後送醫。醫師檢查發現她的骨盆腔、右小腿骨折，頭部有撕裂傷，安排住院治療。

今早8點多張姓老婦人在信二路、壽山路口，光隆高職前方人行道等到信二路綠燈時，先等兩輛從信二路左轉壽山路的轎車通過後，走斑馬線穿越壽山路時，被20多歲的何男開車撞上，倒在壽山路車道黃色網格區域。

何男在右前車頭撞擊老婦人後，駕車往左偏移，駛離現場。50多歲宋姓男子開車跟在何車後方，疑未注意到前車肇車，老婦人被撞倒躺在路面，疑車子的左前輪壓到她的骨盆腔位置，並將她往後前推行，壓在車底下。

消防局救護人員抵達現場，使用頂舉器將車身抬高救出老婦人，由救護車送往衛生福利部基隆醫院急救。醫護人員止血包紮後，安排X光及電腦斷層檢查，發現她的骨盆腔、右小腿骨折，住院治療。

警方接獲報案後，在壽山路旁找到何男和肇事車輛，何接受呼氣酒精濃度測試，酒測值近每公升0.5毫克。警方將何男、宋男帶回警局偵詢，將依公共危險等罪嫌送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

基隆市張姓老婦人今早走斑馬線過馬路時，被車子撞倒後，又被後車壓在車底，消防人員前往救援送醫。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市張姓老婦人今早走斑馬線過馬路時，被車子撞倒後，又被後車壓在車底，消防人員前往救援送醫。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市張姓老婦人今早走斑馬線過馬路時，被車子撞倒後，又被後車壓在車底，消防人員前往救援送醫。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市張姓老婦人今早走斑馬線過馬路時，被車子撞倒後，又被後車壓在車底，消防人員前往救援送醫。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市張姓老婦人今早走斑馬線過馬路時，被車子撞倒後，又被後車壓在車底，消防人員前往救援送醫。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市張姓老婦人今早走斑馬線過馬路時，被車子撞倒後，又被後車壓在車底，消防人員前往救援送醫。記者邱瑞杰／翻攝

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