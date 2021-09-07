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影／美髮店暗藏天九賭場 違反防疫至少須罰126萬

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄市新興區某女子美髮美容店暗藏賭場，警方翻牆破門入店，在地下室查獲21名男女涉嫌賭天九牌，查扣10萬元賭資，但他們在疫情警戒期間群聚賭博，光違反傳染病防治法，總計就至少要受罰126萬元，警方並報由高雄市政府，可能斷水斷電。

據了解，溫姓男子（41歲）在高雄市新興區七賢二路，租1棟透天樓房在1樓經營美容美髮店，他涉嫌將地下室分租給陳姓男子（25歲）當賭場，昨天凌晨3點30分，高雄市警督察室與新興警分局接獲情資聯手查緝，員警自後院翻牆進入，破門直入地下室，發現近20坪空間，竟有20人聚賭。

警方控制全場，查出陳姓男子涉嫌主持賭場，另名64歲的陳姓男子在正門口涉嫌把風、邱姓男子（47歲）當專車司機，涉嫌載賭客到美髮店聚賭，其他18名男女聚集賭天九牌，現場查扣賭資10萬元及天九牌等賭具。陳姓主持人稱他昨天才第一天開場賭博。

警方除了將賭場主持人、把風及專車司機及提供場所的溫姓男子，依賭博罪嫌移送法辦，蒐證後並依違反傳染病防治法，移由衛生局一一裁罰，每人可罰6萬元到30萬元，總計至少要罰126萬元。警方表示，也將報請市府對這棟透天樓房斷水斷電。

警方翻牆查女子美容美髮店暗藏賭場。記者林保光／翻攝
警方翻牆查女子美容美髮店暗藏賭場。記者林保光／翻攝
警方翻牆查女子美容美髮店暗藏賭場，逮捕陳姓主持人等21人。記者林保光／翻攝
警方翻牆查女子美容美髮店暗藏賭場，逮捕陳姓主持人等21人。記者林保光／翻攝

賭場 高雄市 賭博

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