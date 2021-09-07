計程車車速過快擦撞騎士 機車當場自燃僅剩車架

金門縣金湖鎮今日上午7時30分發生一起汽、機車擦撞引發火燒車案，警方調查，計程車與機車在料羅圓環內發生擦撞，機車倒地後當場起火燃燒，被燒到僅剩下車架，警消趕到現場火勢迅速就控制住，機車騎士身體多處擦傷，送醫後已無大礙。

警方調查，王姓男子駕駛計程車由環島南路五段往料羅方向行駛，行經料羅圓環往金港路方向，疑因車速過快，在圓環內與騎乘機車的李姓男子發生擦撞，造成李男受傷，經送醫後已無大礙。另機車翻車滑行後起火燃燒，經消防隊搶救後已將火勢撲滅，僅剩下車架本體跟輪胎鋁圈，雙方駕駛人經測試無酒駕情事。