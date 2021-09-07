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台中輕熟女開車直上分隔島 向警解釋：以為有開口

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓女子昨天開車沿北屯區無名路往西方向行駛，行經松竹路時，疑因天色昏暗，加上不熟路況，不知道該處丁字路口，無視前方有分隔島，仍直行往前，把轎車駛上分隔島後，動彈不得，報請警方協助。警方調查，陳女無酒駕，初判是未注意車前、不熟路況才釀禍，全案無人受傷，警方也在現場提醒陳女行車安全與防禦駕駛的觀念。

據查，陳姓女子（24歲）已持有駕照多年，並非新手駕駛，不過昨天晚間8時許，陳女開車沿北屯重劃區的無名路，由敦和五街往松竹路三段，往西方向行駛，行經松竹路三段時，陳女不熟路況，不知該處是丁字路口，以為是十字路口，加上當時天色昏暗，陳女就直往前開，將轎車開上分隔島。

陳女轎車在衝上分隔島後，碰撞路樹，但全案僅有車損，陳女沒有受傷，第五警分局交通分隊獲報到場時，陳女辯稱「以為分隔島中間有開口」，才會撞上分隔島。

第五警分局交通分隊在現場測繪後，依規定函請交大事故組分析肇事原因，全案將持續宣導，提醒民眾注意行車安全及防禦駕駛概念。

台中市陳姓女子昨晚開車行經北屯區無名路、松竹路三段時，疑不熟路況，直接將轎車開上分隔島，撞上路樹。圖／讀者提供
台中市陳姓女子昨晚開車行經北屯區無名路、松竹路三段時，疑不熟路況，直接將轎車開上分隔島，撞上路樹。圖／讀者提供
台中市陳姓女子昨晚開車行經北屯區無名路、松竹路三段時，疑不熟路況，直接將轎車開上分隔島，撞上路樹。圖／讀者提供
台中市陳姓女子昨晚開車行經北屯區無名路、松竹路三段時，疑不熟路況，直接將轎車開上分隔島，撞上路樹。圖／讀者提供
台中市陳姓女子昨晚開車行經北屯區無名路、松竹路三段時，疑不熟路況，直接將轎車開上分隔島，撞上路樹。圖／讀者提供
台中市陳姓女子昨晚開車行經北屯區無名路、松竹路三段時，疑不熟路況，直接將轎車開上分隔島，撞上路樹。圖／讀者提供

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