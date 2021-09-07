軍用卡車後有倒地機車被誤解車禍 警方：機車已停多天
一輛軍用卡車今天早上被發現停在台中市清水區中山路與中華北路口附近，後方一輛倒地的機車，民眾經過拍照，外界誤以為二車發生車禍，清水警方查證後表示，軍車今天剛好停在該地，機車日前因交通事故，倒在現場已多天，視覺角度讓民眾誤以為是二車今天發生車禍現場。
民眾今天經過清水區，看到路旁停一輛軍用卡車，卡車後方一輛倒地的機車，熱心民眾Po網，有人看到照片以為發生車禍，路旁電桿還有3支監視器，熱心民眾描述的路名，清水分局表示未接到報案，警方查證發現，二車停放地點在清水區中山路與中華北路口附近，往大甲方向路旁。
據了解，軍用卡車今天早上開到該地暫時停車，後方的倒地機車已停放多天，卡車今天剛好開到現場停放，畫面看起來被誤解發生車禍。
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