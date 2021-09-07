不只雨傘被忘記！男搭捷運 針灸儀器忘了帶下車
不只有雨傘、悠遊卡被忘記！一名吳姓男子搭乘捷運板南線時，下車不慎將隨身黑色背包遺忘在車上，返家後才發現並即刻返回捷運忠孝新生站向站務人員求助，經詢問後發現，背包除有現金外，還有1台針灸儀器，在警方致電詢問捷運沿線各詢問處後，最後遺失物被拾獲民眾送到海山站。
北市警察局捷運警察隊第三分隊警員張文乙、李尚墩，近期在捷運忠孝復興站及忠孝新生站執行守望勤務時，接獲通報有旅客物品遺失。
到場了解，一名40年次的吳姓男子稱自南港展覽館搭車，在忠孝新生站下車時將黑色背包遺忘在車上，背包內除有3000元現金，還有1台針灸儀器，返家發現後即刻返回捷運站通報站務人員。
由於針灸儀器十分昂貴，弄丟背包的吳男心急如焚且懊悔不已，2名警員見狀後先安撫其情緒，並逐站打電話板南線各案詢問處，最終確認遺失物被民眾尋獲送至到海山站詢問處，吳男在警員的陪同下至該站認領。
捷警提醒，民眾在搭乘大眾運輸時，應隨時注意自己身邊的貴重物品，下車時也應記得檢查隨身物品並攜帶下車；另也呼籲，民眾若拾獲到遺失物可送至捷運站各詢問處或派出所，若不歸還恐觸犯刑法侵占遺失物罪，最高可處1萬5000元。
根據捷警大數據統計，近3年捷運系統內常發生的刑案包含性騷擾、妨害秘密、侵占遺失物、竊盜、傷害等5大情況，而侵占遺失物是發生最多的刑案。
捷警表示，大多乘客看到別人的遺失物都會熱心送交站務人員處理或出站後送派出所請警察協助招領，但少數民眾會占為已有，殊不知已觸犯刑法第337條侵占遺失物罪，最高可處1萬5000元罰金。
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