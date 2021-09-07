不只雨傘被忘記！男搭捷運 針灸儀器忘了帶下車

不只有雨傘、悠遊卡被忘記！一名吳姓男子搭乘捷運板南線時，下車不慎將隨身黑色背包遺忘在車上，返家後才發現並即刻返回捷運忠孝新生站向站務人員求助，經詢問後發現，背包除有現金外，還有1台針灸儀器，在警方致電詢問捷運沿線各詢問處後，最後遺失物被拾獲民眾送到海山站。

北市警察局捷運警察隊第三分隊警員張文乙、李尚墩，近期在捷運忠孝復興站及忠孝新生站執行守望勤務時，接獲通報有旅客物品遺失。

到場了解，一名40年次的吳姓男子稱自南港展覽館搭車，在忠孝新生站下車時將黑色背包遺忘在車上，背包內除有3000元現金，還有1台針灸儀器，返家發現後即刻返回捷運站通報站務人員。

由於針灸儀器十分昂貴，弄丟背包的吳男心急如焚且懊悔不已，2名警員見狀後先安撫其情緒，並逐站打電話板南線各案詢問處，最終確認遺失物被民眾尋獲送至到海山站詢問處，吳男在警員的陪同下至該站認領。

捷警提醒，民眾在搭乘大眾運輸時，應隨時注意自己身邊的貴重物品，下車時也應記得檢查隨身物品並攜帶下車；另也呼籲，民眾若拾獲到遺失物可送至捷運站各詢問處或派出所，若不歸還恐觸犯刑法侵占遺失物罪，最高可處1萬5000元。

根據捷警大數據統計，近3年捷運系統內常發生的刑案包含性騷擾、妨害秘密、侵占遺失物、竊盜、傷害等5大情況，而侵占遺失物是發生最多的刑案。