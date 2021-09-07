影／六旬翁騎車沒兩段式 被撞火燒車送醫撿回一命
台中市六旬賴姓老翁今天騎車行經北屯區時，未依規定兩段式左轉，當時對向開車直行的林姓男子閃避不及，迎面撞上，賴翁機車被撞倒後，起火燃燒，經警、消滅火後，將昏迷的賴翁送醫，幸好賴翁經急救後，恢復意識，撿回一命，警方初判肇事原因為未依規定左轉、未注意車前狀況，詳細肇事原因，有待交大事故組釐清。
據查，賴姓老翁（68歲）在今天清晨7時許，沿北屯區祥順路二段，由軍福十五路往軍福十三路，往南行駛，當時對向的林姓男子（45歲）則是開車沿祥順路二段直行，行經案發路口時，賴翁未依規定2段式左轉，導致直行的林反應不及，雙方在路口發生碰撞。
賴翁被撞倒在地後，全身有擦挫傷，機車則是因油料外漏，起火燃燒，警、消獲報後趕赴現場，經滅火後將賴翁送往台中慈濟醫院急救，賴翁在送醫前昏迷，但經急救後，已恢復意識，無生命危險。
第五警分局交通分隊調查，賴、林二人都無酒精濃度，初判是賴翁未依規定兩段式左轉、林未注意車前狀況而釀禍，詳細的肇事原因，有待交大事故組釐清，另外賴違規的部分，也將依法告發，可罰600至1800元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言