影／六旬翁騎車沒兩段式 被撞火燒車送醫撿回一命

台中市六旬賴姓老翁今天騎車行經北屯區時，未依規定兩段式左轉，當時對向開車直行的林姓男子閃避不及，迎面撞上，賴翁機車被撞倒後，起火燃燒，經警、消滅火後，將昏迷的賴翁送醫，幸好賴翁經急救後，恢復意識，撿回一命，警方初判肇事原因為未依規定左轉、未注意車前狀況，詳細肇事原因，有待交大事故組釐清。

據查，賴姓老翁（68歲）在今天清晨7時許，沿北屯區祥順路二段，由軍福十五路往軍福十三路，往南行駛，當時對向的林姓男子（45歲）則是開車沿祥順路二段直行，行經案發路口時，賴翁未依規定2段式左轉，導致直行的林反應不及，雙方在路口發生碰撞。

賴翁被撞倒在地後，全身有擦挫傷，機車則是因油料外漏，起火燃燒，警、消獲報後趕赴現場，經滅火後將賴翁送往台中慈濟醫院急救，賴翁在送醫前昏迷，但經急救後，已恢復意識，無生命危險。