快訊

幼兒園爆疫情 醫：「沉默感染窩」是社區防疫強度的證明

確診幼兒園夜間違法經營安親班 新北教育局開罰20萬

2個多月前亂倒廢布料 竹南警方照揪禍首

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

63歲孫姓男子今年6月28日趁著黑夜，駕駛小貨車載運大批廢棄布料，隨機涉嫌傾倒在苗栗縣後龍鎮台61線旁駁坎下方，地主8月29日發現報案，竹南警察分局員警花了5天調閱監視器畫面鎖定，昨天通知孫男到案，他坦承犯行，全案依違反廢棄物清理法函送法辦。

竹南警分局南勢派出所8月29日接獲報案，後龍鎮台61線南下110.9公里側車道旁，遭傾倒大批廢棄布料，員警趕赴現場查看，發現有5、60捆廢棄布料，且有些時日，廢棄布料都已爬滿雜草，地主也數月未到土地察看，也不清楚廢棄布料何時出現？

南勢派出所所長呂建基及員警花費5天，調閱附近所有監視器畫面，日夜觀看過濾，查出6月28日的影像中一輛小貨車，原來滿載廢棄物，後來空無一物，循線通知孫男到案，他坦承駕駛小貨車，自台北市一家工廠載運廢棄布料，南下行經台61線110.9k 時，至側車道旁將布料丟棄於近20公尺深的駁坎下。

警方說，孫男載運一趟廢棄布料報酬3萬元，但涉嫌違反廢棄物清理法46條，可處1年到5年徒刑，得併科1500萬元以下罰金，罰則相當重，孫男得不償失。

竹南分局長林永勝表示，南勢所所長及同仁們接獲報案後，鍥而不捨查緝，進而在短短幾天內破獲2個月前發生之廢棄物案件，實屬不易，足為同仁表率，並呼籲清運廢棄物務必委託合法清運廠商，勿存僥倖心態違法傾倒廢棄物，警方將繼續竭盡所能查緝。

63歲孫姓男子今年6月28日趁著黑夜，駕駛小貨車載運大批廢棄布料，隨機涉嫌傾倒在苗栗縣後龍鎮台61線旁駁坎下方，警方鍥而不捨過濾監視器畫面破案。記者范榮達／翻攝
63歲孫姓男子今年6月28日趁著黑夜，駕駛小貨車載運大批廢棄布料，隨機涉嫌傾倒在苗栗縣後龍鎮台61線旁駁坎下方，警方鍥而不捨過濾監視器畫面破案。記者范榮達／翻攝
63歲孫姓男子今年6月28日趁著黑夜，駕駛小貨車載運大批廢棄布料，隨機涉嫌傾倒在苗栗縣後龍鎮台61線旁駁坎下方，警方鍥而不捨過濾監視器畫面破案。記者范榮達／翻攝
63歲孫姓男子今年6月28日趁著黑夜，駕駛小貨車載運大批廢棄布料，隨機涉嫌傾倒在苗栗縣後龍鎮台61線旁駁坎下方，警方鍥而不捨過濾監視器畫面破案。記者范榮達／翻攝

廢棄物

延伸閱讀

苗栗竹南赫見80公斤豬大骨棄置路旁 動保所採樣送檢驗

竹南鎮人口超越苗栗市 搶下人口數「老二」地位

台61線新設測速桿9月起執法　測試1個月違規逾千件

竹南鎮人口8月超車 苗栗市當老三

相關新聞

影／不能內用竟砸店！台中知名小吃攤滷肉鍋被惡煞砸毀

台中市北區「東興市魯肉義」是知名小吃攤，但今天凌晨卻遭來自新竹的多名惡煞推倒攤車，鍋裡滷好的上百塊滷肉全被推倒在地上，當...

跨坐護欄「用生命抓測速」 警：求好心切但曝險要檢討

保二總隊第一大隊1名警員9月5日在南科高雄路竹科學園區取締超速，他跨坐在高速公路科學園區聯絡道的護欄上，持測速相機抓超速...

成大醫刺殺案：醫療人員身心狀況何時被重視？

三年前，一位在醫院工作的體外循環師，因為覺得受到同事排擠，在手術中拿刀攻擊了他的同事。這位體外循環師後來主動向警察自首，並且在今年8月12日被判處兩年十個月的有期徒刑定讞，不得上訴。

影／這一下賠很大！貨車倒退嚕連撞雙B

桃園日前一輛物流貨車疑似因為司機忘記拉手剎車，只見畫面中貨車一路倒退嚕，最後撞上戶外停車場中的兩輛車，分別是BMW和賓士...

不只雨傘被忘記！男搭捷運 針灸儀器忘了帶下車

不只有雨傘、悠遊卡被忘記！一名吳姓男子搭乘捷運板南線時，下車不慎將隨身黑色背包遺忘在車上，返家後才發現並即刻返回捷運忠孝...

台中兩男債務互毆 其中1人是通緝犯剛好逮回歸案

台中市霧峰警分局清晨處理一件打架糾紛時，經將鬥毆的兩人帶回派出所偵辦時，竟查出其中之一的紀姓男子是竊盜與妨害兵役通緝犯，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。