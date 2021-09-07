2個多月前亂倒廢布料 竹南警方照揪禍首

63歲孫姓男子今年6月28日趁著黑夜，駕駛小貨車載運大批廢棄布料，隨機涉嫌傾倒在苗栗縣後龍鎮台61線旁駁坎下方，地主8月29日發現報案，竹南警察分局員警花了5天調閱監視器畫面鎖定，昨天通知孫男到案，他坦承犯行，全案依違反廢棄物清理法函送法辦。

竹南警分局南勢派出所8月29日接獲報案，後龍鎮台61線南下110.9公里側車道旁，遭傾倒大批廢棄布料，員警趕赴現場查看，發現有5、60捆廢棄布料，且有些時日，廢棄布料都已爬滿雜草，地主也數月未到土地察看，也不清楚廢棄布料何時出現？

南勢派出所所長呂建基及員警花費5天，調閱附近所有監視器畫面，日夜觀看過濾，查出6月28日的影像中一輛小貨車，原來滿載廢棄物，後來空無一物，循線通知孫男到案，他坦承駕駛小貨車，自台北市一家工廠載運廢棄布料，南下行經台61線110.9k 時，至側車道旁將布料丟棄於近20公尺深的駁坎下。

警方說，孫男載運一趟廢棄布料報酬3萬元，但涉嫌違反廢棄物清理法46條，可處1年到5年徒刑，得併科1500萬元以下罰金，罰則相當重，孫男得不償失。