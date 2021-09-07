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跨坐護欄「用生命抓測速」 警：求好心切但曝險要檢討
保二總隊第一大隊1名警員9月5日在南科高雄路竹科學園區取締超速，他跨坐在高速公路科學園區聯絡道的護欄上，持測速相機抓超速，被橋下用路人的行車記錄器拍下，貼上臉書引起熱烈反映，網友驚呼「用生命在抓超速」。保二總隊第一大隊表示，將檢討、告誡。
保二總隊第一大隊副大隊長董彥人表示，高雄科學園區聯絡道，連接高雄公路末端，約有3公里路程屬於聯絡道範圍，才由保二負責取締交通違規，由於早上車輛下聯絡道到科學園區，車速沒放慢，警方排警力取締超速，平均每月取締400多件超速。
董彥人說，一般員警都在下高架橋後的科學園區標準廠房前執勤，這名警員「求好心切、認真執勤」，但跨坐在護欄往聯絡道護欄，選擇執勤地點曝露在風險下，將會檢討並告誡。
據了解，這名測速警員在9月5日上午7點多，上聯絡道取締超速，由於車輛多、車速快，才跨坐護欄上往橋上道路拍照，但角度上看起來像由橋上往橋下拍照，用路人將照片貼上臉書爆料公社二館，引起網友熱烈討論，貼文者稱「這業績到底有多高高...高啊」，還有人言說是「用生命在抓超速」、「年度最佳守備奬」，也有開玩笑稱「這是高空作業，沒有做好安全措施」。
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