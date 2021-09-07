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影／悚！老婦走斑馬線被酒駕男撞倒 又被後車輾過

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

何姓男子今早涉嫌酒後駕車，從基隆市信二路左轉壽山路時，撞到走斑馬線過馬路的張姓老婦人，逃離現場。開車跟在何車後面的宋姓男子，將張姓老婦人壓在車底才停下，場面驚險。張婦由消防人員送醫急救，警方迅速逮捕何男，依公共危險罪嫌送辦。

基隆市警局前方信二路、壽山路口監視器畫面顯示，年近80歲的張老婦人今早8點多，沿信二路光隆高職前方人行道往市區方向行走。她先在壽山路口等紅燈，等信二路綠燈亮起後，在兩輛從信二路左轉壽山路的轎車上山後，沿斑馬線過馬路，被20多歲的何男開車撞到。

何男在右前車頭撞擊張姓老婦人後，開車往左偏移繼續直行上山，逃離現場。張婦倒地後，躺在車道黃色線格網區域，跟在何車後方的50多歲宋姓男子，疑未注意車前狀況，壓過老婦人才停下。

消防人員獲報趕往現場，設法救出老婦人送醫急救。警方在肇事地點不遠處發現畏罪逃逸的何男行蹤，將他逮捕，並對他實施酒測，體內酒測酒精濃度為每公升0.48毫克。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

基隆市張姓老婦人今早走斑馬線過馬路時，先被車子撞倒，又後後車壓在車底，消防人員前往救援送醫。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市張姓老婦人今早走斑馬線過馬路時，先被車子撞倒，又後後車壓在車底，消防人員前往救援送醫。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市張姓老婦人今早走斑馬線過馬路時，先被車子撞倒，又後後車壓在車底，消防人員前往救援送醫。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市張姓老婦人今早走斑馬線過馬路時，先被車子撞倒，又後後車壓在車底，消防人員前往救援送醫。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市張姓老婦人今早走斑馬線過馬路時，先被車子撞倒，又後後車壓在車底，消防人員前往救援送醫。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市張姓老婦人今早走斑馬線過馬路時，先被車子撞倒，又後後車壓在車底，消防人員前往救援送醫。記者邱瑞杰／翻攝

酒駕

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