7越南籍博碩士生登半屏山遇險 消防隊緊急救援摸黑下山

高雄科技大學楠梓校區7名越南籍學生，5日下午3點半前往半屏山國家自然公園健行，原本天清氣朗，沒想到傍晚下山時瞬間烏雲掩至，閃電雷雨交加，6人在暗黑中溼透找不到出路，趕緊將手機座標和身旁景像傳給先行下山的1人。他比手畫腳、國英語夾雜，得到3位熱心高雄人的協助，報警救援，左營消防隊立刻到半屏山搜救，深夜找到分散待援的兩撥人，安全帶下山。

這群越南生昨天帶著禮物到左營派出所、消防局左營分隊，感謝第一時間啟動救援任務，通知消防局進行專業緊急救援。他們說，真實感受到高雄的路人有多麼親切，台灣人有多麼值得尊敬！

這7名越南籍學生分別就讀高雄科技大學海洋科技博士班、水產科技博士班與海洋環境工程碩士班。他們說，5日下午相約到半屏山健行，花了90分鐘登頂後到達半屏山觀景臺，稍作休息後，其中1人循原登山路徑先行下山，其餘6人繼續往北探索，打算從半屏山另一頭、另一條步道下山。

沒想到當他們離開觀景臺約700公尺後，天色突然變得陰暗，瞬間雲雨齊聚、閃電、雷雨交加。學生們開始加緊腳步沿著路標及手機地圖，準備下山，卻偏離主要步道，路標指示不多。1小時後依然找不到出路，天色暗黑，視線模糊，方向感嚴重迷失，大家心裡更加慌張，又有3人脫隊，6名學生分散成了2群。

學生說，眼前漆黑一片，步道都是泥濘、滑溜，行走困難，為避免意外，他們先停止移動。其中一組學生把手機座標及鄰近景觀圖片傳送給另一名提早下山離開的同學。幸運的是，那位同學雖然語言不通，慌張之下比手畫腳國英語夾雜，很快得到了3個友善熱心高雄人的幫助，協助報警救援。左營警察分局接獲通報後，立即洽接左營消防隊啟動救援任務，救援人員立刻前往半屏山進行搜救，依手機GPS定位，找到了報警的隊伍3人，15分鐘後又在附近摸黑找到另外3人。學生們平安下山，沒有人員受傷。