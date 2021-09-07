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影／不能內用竟砸店!台中知名小吃攤滷肉鍋被惡煞砸毀

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北區「東興市魯肉義」是知名小吃攤，但今天凌晨卻遭來自新竹的多名惡煞推倒攤車，鍋裡滷好的上百塊滷肉全被推倒在地上，當時瓦斯桶還連接著攤車，十分危險，警方漏夜循線帶回2名涉案男子，初步調查，涉案有7名歹徒，因酒後不滿業者不開放內用，還詢問「有無賣鹹酥雞」，而引發歹徒不滿，藉著酒意破壞，全案將陸續通知涉案人到案，並依妨害秩序、傳染病防治法等罪，移送中檢、市府偵辦、查處。

據查，新竹縣寶山鄉陳姓男子（37歲）等7人今天凌晨1時許，到台中市訪友，酒後行經北區漢口路知名的「東興市魯肉義」時，車內4名乘客下車，藉著酒意向店家詢問「可否內用、有無販賣鹹酥雞」、「有無販賣塑膠袋」，當時邱姓女店長回應，目前正值疫情期間，不開放內用，未料回答引發陳等人不滿，其中4人下手推翻攤車，當時攤車的爐火正在煮滷肉跟湯，全被陳等人翻倒在地。

業者表示，被翻倒的一鍋滷肉有上百塊的爌肉，初估損失在數千至上萬元，詳細的損失還需估計，但暫時不對涉案人告毀損，也不認識涉案人，無與人有財務糾紛。

陳等7人犯案後搭車離開凡回新竹，第二警分局偵查隊獲報後，漏夜調閱監視器，今天上午8時許，循線到新竹縣帶回陳姓男子等2名涉案人，經初步詢問，陳等人辯稱，因為店家不開放內用，而且回應的口氣，讓人不滿，而且當時有喝酒，才會一時失態。

第二警分局表示，因為涉案的7名男子中，有多人未戴口罩，除了依刑法妨害秩序罪，移送台中地檢署偵辦外，也將依傳染病防治法，函請市府裁罰，可罰3000元至1.5萬元，另外其他的涉案歹徒，也將積極查緝到案。

台中市警局表示，台中是中部重要消費城市，歡迎國人到台中旅遊、消費，但謝絕不法份子來滋事，警方絕不容許不法行為挑戰公權力，並呼籲不法之徒，切莫心存僥倖以身試法，否則市警局必定立即打擊、嚴辦到底以保障民眾免於遭受惡黑勢力的恐嚇滋擾、暴力威脅，建構台中市安全宜居的生活環境。

台中市東興市魯肉義在今天凌晨1時許，遭新竹縣陳姓男子等人推倒攤車，造成營業損失，警方漏夜帶回涉案陳姓男子等2人，攤車中的上百塊滷肉都被推倒在地。圖／讀者提供
台中市東興市魯肉義在今天凌晨1時許，遭新竹縣陳姓男子等人推倒攤車，造成營業損失，警方漏夜帶回涉案陳姓男子等2人，攤車中的上百塊滷肉都被推倒在地。圖／讀者提供
台中市東興市魯肉義在今天凌晨1時許，遭新竹縣陳姓男子等人推倒攤車，造成營業損失，警方漏夜帶回涉案陳姓男子等2人，攤車中的上百塊滷肉都被推倒在地。圖／讀者提供
台中市東興市魯肉義在今天凌晨1時許，遭新竹縣陳姓男子等人推倒攤車，造成營業損失，警方漏夜帶回涉案陳姓男子等2人，攤車中的上百塊滷肉都被推倒在地。圖／讀者提供
台中市東興市魯肉義在今天凌晨1時許，遭新竹縣陳姓男子等人推倒攤車，造成營業損失，警方漏夜帶回涉案陳姓男子等2人，攤車中的上百塊滷肉都被推倒在地。圖／讀者提供
台中市東興市魯肉義在今天凌晨1時許，遭新竹縣陳姓男子等人推倒攤車，造成營業損失，警方漏夜帶回涉案陳姓男子等2人，攤車中的上百塊滷肉都被推倒在地。圖／讀者提供
台中市東興市魯肉義在今天凌晨1時許，遭新竹縣陳姓男子等人推倒攤車，造成營業損失，警方漏夜帶回涉案陳姓男子等2人，攤車中的上百塊滷肉都被推倒在地。圖／讀者提供
台中市東興市魯肉義在今天凌晨1時許，遭新竹縣陳姓男子等人推倒攤車，造成營業損失，警方漏夜帶回涉案陳姓男子等2人，攤車中的上百塊滷肉都被推倒在地。圖／讀者提供

新竹 台中市 傳染病

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