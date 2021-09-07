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台南查獲卡拉OK店暗中營業 負責人竟辯要盤讓才聚會

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市中西區忠義路某卡拉OK店拉下鐵門，暗中營業，員警接獲檢舉前往積查，發現2間包廂內分別有3人在飲酒，小舞池也開啟。林姓女負責人辯稱，店要盤給別人才聚會，但提不出任何證明文件。警方今天說，全案依違反傳染病防治法函送衛生局裁罰，可處6萬至30萬元罰鍰。

台南市警二分局民權派出所員警，昨天凌晨零點多接獲檢舉，位於忠義路二段某卡拉OK在營業，員警到場前見其大門有人出人，敲門無人應門，在現場等候過幾分鐘後鐵門突然開啟，有4名客人欲離開。

店內有設置視聽歌唱設備，依二級警戒規定是不得營業的八大場所，員警立即入內稽查上樓查看，有林姓女負責人（35歲）與吳姓員工在場，並發現101包廂有陳姓男客人（31歲）、102包廂有許姓男客人（31歲）及陳姓男客人（46歲）在內飲酒。

員警檢視包廂内有開啟卡拉OK、冷氣及提供啤酒給客人飲用，卡拉OK小舞池也有開啟。但沒有女子陪酒。林姓女負責人向員警辯稱，店要盤讓給別人經營在此聚會，其他的客人稱是店內的員工。林女和客人提不出證明文件。

警方依現場情況判斷店家已涉及違規營業，當場製作稽查記錄表，依違反傳染病防治法函送市府衛生局裁罰，若主管機關認定屬實店家恐面臨6萬至30萬元罰鍰。

台南市警二分局說，依二級警戒規定卡拉OK是不得營業的八大場所，呼籲業者勿表面上停業，卻拉下鐵門暗中營業，應配合政府防疫政策，避免成為疫情破口，警方將會持續執行防疫稽查取締，違反規定者經查獲將依法函送裁罰。

台南市中西區一家卡拉OK店違反防疫規定暗中營業，警方查獲業者讓男客人在店內飲酒作樂，將函送衛生局裁罰。記者黃宣翰／翻攝
台南市中西區一家卡拉OK店違反防疫規定暗中營業，警方查獲業者讓男客人在店內飲酒作樂，將函送衛生局裁罰。記者黃宣翰／翻攝
二級警戒規定卡拉OK不得營業，警方查獲中西區某卡拉OK店拉下鐵門暗中營業，將依法函送裁罰。記者黃宣翰／翻攝
二級警戒規定卡拉OK不得營業，警方查獲中西區某卡拉OK店拉下鐵門暗中營業，將依法函送裁罰。記者黃宣翰／翻攝

八大場所 二級警戒

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