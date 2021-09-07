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影／三峽推拿師疑偷拍多名女客人 反被打到重傷住院
新北市1名郭姓推拿師疑似偷拍多名女子惹禍上身，昨天凌晨在自家營業場所遭到6名惡霸拿球棒闖入砸店，現場物品、玻璃全散落一地，只留下多處骨折的郭男，警方獲報後，循線迅速逮捕6名嫌犯，並協助被打傷的郭男送往亞東醫院治療，郭男也揚言會對6名嫌犯提告。
有消息指出，54歲的郭男經營民俗療法，但疑似設置針孔偷拍多名女客人還威脅討錢，其中1名受害者女子向37歲周姓男子訴苦，周男一氣之下與其他5名友人開3輛小客車到郭男營業場所興師問罪。
據監視器畫面顯示，6人還無視防疫警戒直接在路上囂張點菸；闖進屋內後要找郭男理論遭對方否認，6人先是砸破玻璃接著亂棒毆打郭男，造成郭男頭部、左眼撕裂傷，左腳大拇指與右手背骨折，後送往亞東醫院住院治療，沒有生命危險。
當時民眾報案稱有多人在圍毆，警方到場只剩受傷郭男1人，其他全部逃逸，後循線調閱監視器，找到涉案6名嫌犯並逮捕到案。6人做筆錄時都稱不認識郭男，只是聊天談到郭男對女顧客有不禮貌行為，一時氣憤才會共同前往被害人家中。
警方透露，郭男已口頭表示將提出傷害、毀損、侵入住宅等告訴，全案依違反刑法妨害秩序、傷害、毀損、侵入住宅等罪嫌，將周男等6名涉案人函送新北地檢署究辦。至於郭男是否有偷拍並威脅女子，三峽分局表示，目前還在查證中，還沒有接獲相關報案，若有證據將依法辦理。
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