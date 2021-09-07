影／三峽推拿師疑偷拍多名女客人 反被打到重傷住院

新北市1名郭姓推拿師疑似偷拍多名女子惹禍上身，昨天凌晨在自家營業場所遭到6名惡霸拿球棒闖入砸店，現場物品、玻璃全散落一地，只留下多處骨折的郭男，警方獲報後，循線迅速逮捕6名嫌犯，並協助被打傷的郭男送往亞東醫院治療，郭男也揚言會對6名嫌犯提告。

有消息指出，54歲的郭男經營民俗療法，但疑似設置針孔偷拍多名女客人還威脅討錢，其中1名受害者女子向37歲周姓男子訴苦，周男一氣之下與其他5名友人開3輛小客車到郭男營業場所興師問罪。

據監視器畫面顯示，6人還無視防疫警戒直接在路上囂張點菸；闖進屋內後要找郭男理論遭對方否認，6人先是砸破玻璃接著亂棒毆打郭男，造成郭男頭部、左眼撕裂傷，左腳大拇指與右手背骨折，後送往亞東醫院住院治療，沒有生命危險。

當時民眾報案稱有多人在圍毆，警方到場只剩受傷郭男1人，其他全部逃逸，後循線調閱監視器，找到涉案6名嫌犯並逮捕到案。6人做筆錄時都稱不認識郭男，只是聊天談到郭男對女顧客有不禮貌行為，一時氣憤才會共同前往被害人家中。