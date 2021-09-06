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影／抹茶山步道再傳意外 父子失足墜落20公尺邊坡
宜蘭聖母山莊步道今天傳出登山意外，家住新北市張姓男子帶著一對兒女爬抹茶山後下山，患有視障的兒子突然失足墜落近20公尺深的邊坡，牽著兒子的張父也一起跌下去，女兒嚇得大聲呼救。張父先把兒子安頓在一棵樹下避免再往下墜，山友幫忙報案，消防人員趕到利用繩索把人救起。
宜蘭抹茶山是熱門登山景點，最近一、兩年因遊客人潮太多，登山意外事故頻傳。最近疫情趨緩，前往聖母山莊（抹茶山）走步道的遊客增多。今天家住新北市林口的張姓男子帶視障的兒子與女兒前往抹茶山登山，下午1點20分下山途經步道約430公尺處，22歲視障的張姓青年失足墜落近20公尺深的邊坡，當時牽著兒子的張爸爸也一起跌落；張的女兒見狀大聲呼救，路過的山友也幫忙報警，並在附近找繩索要幫忙救人。
礁溪消防分隊到場之前，張爸爸已將受到驚嚇的兒子安頓在一棵大樹下，等待救援。消防分隊出動10餘名警消、義消，縣消防局也支援特搜小組於2點多趕到現場，用繩索攀降下到邊坡，把張姓父子安全救上來。
據了解，張男帶著兒子及女兒早上7點從林口開車走聖母山莊步道，他們經常走步道，但聖母山莊步道是第一次爬，因為山路狹小，張姓青年視力比較不好，不小心踩空跌落邊坡，警消救起張姓青年意識清醒，手腳輕微擦傷，尚能行走，經警消現場檢傷處理後，一路護送3人下山。
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