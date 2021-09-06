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911關鍵一刻！ 他當眾對布希耳語「有人正在攻擊美國」

男子疑因糾紛不滿 爬上台南奇美醫療大樓頂樓要往下跳

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台南林姓男子疑因與奇美醫學集團人員有糾紛，下午3點半左右爬上永康奇美醫學中心第一醫療大樓頂樓、作勢要往下跳，嚇壞許多民眾；台南市消防局獲報派遣鹽行等8車17人前往，因現場雲梯車進不去、消防員想在下方4樓平台，架設氣墊，但無法展開、情勢一度危急。

雙方僵持半個多小時，消防局要加派小氣墊支援時，永康分局偵查隊小隊長蔡雅男對林姓男子喊話、吸引注意；這時消防員與永康分局大橋派出所警員謝安泰趁機自後方偷襲、一把將林男抱住拉下壓倒在地，解除危機。

警方調查，男子坐在頂樓牆邊，稱與院方人員合夥投資失利不滿，蔡雅男與大橋所所長王棋賝、警員黃冠霖等在旁安撫喊，後消防人員與員警趁林男不注意時，及時將林男從牆邊拉下，帶返派出所目前安撫情緒中。

院方指出，林姓男子因與某大學楊姓教授的民間團隊有私人投資債務關係，院方有某胡姓員工為該民間團隊成員，林不滿才到院表達抗議。

院方表示，據悉該私人債務糾紛與醫院醫療業務無關。當事人與楊姓教授團隊兩造已進入司法訴訟程序，希望當事人本於理性解決問題，不應無端滋事影響醫療作業。有關醫院員工行為，「院方會予以瞭解及適當處置」。

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男子爬上奇美醫院醫療大樓頂樓要往下跳，警消及時攔下。記者周宗禎／翻攝
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