中和酒吧凌晨大鬥毆 警逮4人送辦

新北市中和區景平路1酒吧今凌晨4點半左右鬥毆。兩方人馬在酒吧飲酒，上廁所時發生擦撞引發衝突，白姓男子等人先拿起酒瓶往對方頭上砸去，雙方打成一遍，還波及無辜的酒客。警方到場後，將鬧事的4人帶回，並協助5名傷者送醫。全案朝傷害等罪偵辦當中。

據了解，24歲的白姓男子與20歲的詹男、21歲的蔡男及19歲的許男等3名友人一起到酒吧喝酒。白男上洗手間時，與另一桌的19歲廖男擦撞，引發口角。

白男將此事告訴3名友人，他們先對廖男那桌的4人嗆聲，接著拿起酒瓶、桌椅往對方身上招呼，現場一片混亂，還波及其餘兩名酒客。店家見狀趕緊報警。

警方到場後，白男等人還大聲叫囂，不願配合警方，警方將白男等4人上銬的帶回警局。警消發現，廖男被打到頭部流血，其餘一共還有彭姓（26歲）、陳姓（21歲）、王姓（22歲）及另一桌的廖姓民眾（29歲）掛彩，分別送往耕莘醫院及雙和醫院救治，傷勢皆為擦挫傷，均無生命危險。