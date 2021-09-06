中和酒吧凌晨大鬥毆 警逮4人送辦
新北市中和區景平路1酒吧今凌晨4點半左右鬥毆。兩方人馬在酒吧飲酒，上廁所時發生擦撞引發衝突，白姓男子等人先拿起酒瓶往對方頭上砸去，雙方打成一遍，還波及無辜的酒客。警方到場後，將鬧事的4人帶回，並協助5名傷者送醫。全案朝傷害等罪偵辦當中。
據了解，24歲的白姓男子與20歲的詹男、21歲的蔡男及19歲的許男等3名友人一起到酒吧喝酒。白男上洗手間時，與另一桌的19歲廖男擦撞，引發口角。
白男將此事告訴3名友人，他們先對廖男那桌的4人嗆聲，接著拿起酒瓶、桌椅往對方身上招呼，現場一片混亂，還波及其餘兩名酒客。店家見狀趕緊報警。
警方到場後，白男等人還大聲叫囂，不願配合警方，警方將白男等4人上銬的帶回警局。警消發現，廖男被打到頭部流血，其餘一共還有彭姓（26歲）、陳姓（21歲）、王姓（22歲）及另一桌的廖姓民眾（29歲）掛彩，分別送往耕莘醫院及雙和醫院救治，傷勢皆為擦挫傷，均無生命危險。
警方依妨害秩序、傷害等罪嫌將白男等4人送辦。不過，白男也對廖男提告恐嚇與公然侮辱，將併案偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言