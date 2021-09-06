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盜伐集團偕移工砍國有林木 保七警逮6嫌送辦

中央社 / 台北6日電

盜伐集團利用逃逸外籍移工接應上山盜伐花蓮縣等地國有貴重林木，集團成員再後製加工銷贓牟取不法所得，警政署保安警察第七總隊循線追查，成功逮6嫌、查獲約200公斤贓木。

保七總隊今天發布新聞稿表示，隊內員警6月執勤時發現，花蓮縣壽豐鄉山區內留有盜伐林木工具頭燈、鏈鋸、生活用品等物品，疑有盜伐集團在當地活動，隨即組成專案小組調查。

專案小組歷經數月跟監蒐證發現，此盜伐集團已轉往南投縣仁愛鄉等地區盜伐國有貴重林木。

據調查了解，此盜伐集團是由逃逸外籍移工阮男、杜男負責接應集團成員上山盜伐國有貴重林木，再交由林男等4嫌進行木材沖洗、上漆加工製成藝品後進行銷贓。

專案小組於8月30日見時機成熟，動員7個單位、共41名警力拂曉出擊，持搜索票於彰化縣、南投縣等2處發動同步搜索查緝，當場查獲犯嫌使用帳冊、19件紅檜、3件扁柏，共計22件樹瘤、金磚、奇木等贓證物，贓木總重約200公斤。

經查此案所查獲贓木都是砍伐國有林班地裡的樹木，其中檜木樹瘤（俗稱鳳尾瘤）為市場熱銷產品，單顆市價高達新台幣50萬元。

涉案外籍移工雖矢口否認上山砍伐，但警方從其使用的背包內搜得兩顆小不點樹瘤，鐵證如山，全案詢後將林男等6嫌依涉森林法罪嫌移送南投地檢署偵辦。

移工 警察

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