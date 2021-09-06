天母便當店疑欠房租 正中午遭黑衣人拉布條、撒冥紙
台北市士林區天母一家便當店，今天中午遭4名黑衣人拉布條、撒冥紙，催討房租，警方獲報後趕赴現場逮捕4人，依照恐嚇、妨害秩序等罪嫌送辦。
警方指出，30歲郭姓男子為首的黑衣人，今天帶著20歲劉姓男子、26歲鄭姓男子、20歲廖姓男子，身穿長袖黑衣在正中午前往便當店拉布條，布條上寫著「胡oo惡意拖欠房租有錢不給」甚至當場撒冥紙鬧場。
黑衣人們行徑囂張，引人側目，警方獲報後隨即到場，依照恐嚇、妨害秩序、廢棄物清理法等罪嫌，逮捕4人回警局訊問，釐清事件緣由。
黑衣人正中午舉布條討債，也遭民眾攝影分享至臉書天母幫社團，網友看傻眼留言，現在兄弟難做，曬太陽還要聞著便當味，還有網友稱「布條上看來是提醒繳房租，也沒有砸店行為」「合法，不擾民，滿足大家的八卦慾，給過」。
據悉，實際現場與網友臆測不同，全案疑似為房東不滿房客不繳房租，卻還租下隔壁店面做生意，認為遭惡意拖欠房租，於是乎找黑衣人拉布條討債，4名黑衣人涉嫌拉布條、撒冥紙恐嚇店家，讓店家心生畏懼，甚至撒冥紙也涉犯廢棄物清理法，稍早遭警方逮捕，依法送辦。
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