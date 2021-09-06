快訊

新北公布幼兒園老師足跡 捷運、公車、購物中心都入列

第九輪開放打BNT疫苗？ 陳時中鬆口：有可能

天母便當店疑欠房租 正中午遭黑衣人拉布條、撒冥紙

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市士林區天母一家便當店，今天中午遭4名黑衣人拉布條、撒冥紙，催討房租，警方獲報後趕赴現場逮捕4人，依照恐嚇、妨害秩序等罪嫌送辦。

警方指出，30歲郭姓男子為首的黑衣人，今天帶著20歲劉姓男子、26歲鄭姓男子、20歲廖姓男子，身穿長袖黑衣在正中午前往便當店拉布條，布條上寫著「胡oo惡意拖欠房租有錢不給」甚至當場撒冥紙鬧場。

黑衣人們行徑囂張，引人側目，警方獲報後隨即到場，依照恐嚇、妨害秩序、廢棄物清理法等罪嫌，逮捕4人回警局訊問，釐清事件緣由。

黑衣人正中午舉布條討債，也遭民眾攝影分享至臉書天母幫社團，網友看傻眼留言，現在兄弟難做，曬太陽還要聞著便當味，還有網友稱「布條上看來是提醒繳房租，也沒有砸店行為」「合法，不擾民，滿足大家的八卦慾，給過」。

據悉，實際現場與網友臆測不同，全案疑似為房東不滿房客不繳房租，卻還租下隔壁店面做生意，認為遭惡意拖欠房租，於是乎找黑衣人拉布條討債，4名黑衣人涉嫌拉布條、撒冥紙恐嚇店家，讓店家心生畏懼，甚至撒冥紙也涉犯廢棄物清理法，稍早遭警方逮捕，依法送辦。

黑衣人在台北士林區天母北路便當店拉布條、撒冥紙。圖／翻攝臉書天母幫
黑衣人在台北士林區天母北路便當店拉布條、撒冥紙。圖／翻攝臉書天母幫
黑衣人在台北士林區天母北路便當店拉布條、撒冥紙，警方到場處置。圖／翻攝臉書天母幫
黑衣人在台北士林區天母北路便當店拉布條、撒冥紙，警方到場處置。圖／翻攝臉書天母幫

恐嚇

相關新聞

天母便當店疑欠房租 正中午遭黑衣人拉布條、撒冥紙

台北市士林區天母一家便當店，今天中午遭4名黑衣人拉布條、撒冥紙，催討房租，警方獲報後趕赴現場逮捕4人，依照恐嚇、妨害秩序...

影／網拍名牌包買空賣空 輕熟女8個月獲利66萬遭逮

苗栗縣魏姓女子曾在竹科工作，但工作不佳遭開除後，利用網路購物詐騙謀生，過去已被警方抓過一次，但魏女仍不知悔改，去年底又被...

突遇大雷雨 嘉義3大學生誤騎人行道摔車

余姓大學生昨晚騎機車載鄭姓同學，行經嘉義市華興橋，許姓學生也騎機車緊跟在後，突然遭遇大雷雨，余男疑似誤將人行道當機車道想...

高雄老翁出門採買遇死劫 與砂石車碰撞身亡

高雄杉林區今天上午發生一起死亡車禍，一名78歲潘姓老翁騎車與同向44歲張姓男子駕駛的曳引車發生碰撞，導致潘重傷倒地昏迷，...

桃園大溪民宅違建加蓋2樓成診所 居民痛批救人還害人

市議員黃敬平接獲民眾陳情，位於桃園市大溪區埔頂路一段連棟透天民宅，利用後院違規加蓋2層樓高的室內空間，當成之後的診所營業...

桃園壽山高中教室火警 學生手機放書包內充電竟起火

桃園市壽山高中今天上午驚傳手機充電起火意外，一名二年級學生將手機放在包內並接上行動電源，孰料裝置竟在全班同學外出上課時起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。