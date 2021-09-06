突遇大雷雨 嘉義3大學生誤騎人行道摔車

余姓大學生昨晚騎機車載鄭姓同學，行經嘉義市華興橋，許姓學生也騎機車緊跟在後，突然遭遇大雷雨，余男疑似誤將人行道當機車道想靠邊騎，未注意高低落差丶失控摔車，後方許的機車也煞車不及追撞，3人都摔倒在地，所幸經消防隊急救送醫後無大礙，確切事故原因警方調查中。

嘉義市消防局表示，救護人員抵達現場發現，車禍現場在華興橋上，余姓3名男性傷者站在路旁等待救護車，經救護人員評估、檢傷後意識清楚，僅手腳多處擦傷，給予清洗傷口、止血包紮、保暖，送醫治療。

余姓大學生表示，對於該橋面路段不熟悉，行經該路段上橋後，因為大雨影響視線，誤判車行路線為汽車道，誤以為外側人行道是機車道，心想機車道比較安全，沒想到機車到和人行道上有高度落差、瞬間失控，緊急剎車後打滑，後方的同學騎又追撞，造成3人摔車受傷。