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高雄老翁出門採買遇死劫 與砂石車碰撞身亡
高雄杉林區今天上午發生一起死亡車禍，一名78歲潘姓老翁騎車與同向44歲張姓男子駕駛的曳引車發生碰撞，導致潘重傷倒地昏迷，經搶救後仍宣告不治，初步了解，雙方皆無酒駕情事，詳細事故原因，仍待警方釐清。
據了解，潘姓老翁同住杉林區，今天上午8時許，獨自騎車外出要到超市採買，豈料，行經杉林區清水路一帶，卻與同向張男駕駛的曳引車發生碰撞，導致潘重傷倒地昏迷。
警消獲報導場，將潘姓老翁送醫搶救，仍於11時47分急救無效，宣布死亡；初步調查，雙發經酒測，皆無飲酒情勢，詳細事故原因，仍待警方釐清。
旗山警分局呼籲，行車要轉彎或變換車道，都應依規定打方向燈，並注意周邊其他車輛，禮讓直行車先行。
警方提醒，機車機動性高，騎士應具備「防禦駕駛」觀念，遠離大型車，以保護自身安全，避免發生事故。
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