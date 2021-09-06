快訊

新北公布幼兒園老師足跡 捷運、公車、購物中心都入列

第九輪開放打BNT疫苗？ 陳時中鬆口：有可能

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園大溪民宅違建加蓋2樓成診所 居民痛批救人還害人

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導

市議員黃敬平接獲民眾陳情，位於桃園市大溪區埔頂路一段連棟透天民宅，利用後院違規加蓋2層樓高的室內空間，當成之後的診所營業空間，附近鄰居痛批即使被查報為A0違建，施工仍未停歇，擔心日後影響採光及逃生；桃園市政府建管處拆除科長王繼忠表示，已有依規定處分，之後會依照排隊順序拆除。

附近居民指出，此透天民宅完工後，會成為診所、牙醫及藥局營業，然而加蓋部分已太過接近後方民宅，影響既有採光及通風，且加蓋建物鋼筋數量稀少、結構安全有疑慮，今年7月向有關單位反映，診所仍然有恃無恐，居民痛批診所究竟是救人還是害人。

黃敬平表示，依桃園市違章建築處理要點明文規定，施工中違建屬A0類，不論地區、違建規模及使用情形，應列為最優先拆除的對象，而本件自今年7月接獲違建通報後，如今「施工中違建」即將成為「已完工違建」，公共醫療場所竟是以違規加蓋的建築物開業，公共安全將徒增疑慮。

王繼忠指出，已依規定查報處分，也有發公文及張貼公告，但這屬於通案性處理，目前依照中央指示，優先拆除農地大型施工中案件，及經社區決議超過半數要求拆除的，不然也只能等排隊拆除，無法強制屋主停工。

桃園市大溪區埔頂路一段附近居民指出，加蓋部分已太過接近後方民宅，影響既有採光及通風，且加蓋建物鋼筋數量稀少、結構安全有疑慮。記者翁唯真／翻攝
桃園市大溪區埔頂路一段附近居民指出，加蓋部分已太過接近後方民宅，影響既有採光及通風，且加蓋建物鋼筋數量稀少、結構安全有疑慮。記者翁唯真／翻攝
市議員黃敬平接獲民眾陳情，位於桃園市大溪區埔頂路一段連棟透天民宅，利用後院違規加蓋2層樓高的室內空間，當成之後的診所營業空間。記者翁唯真／翻攝
市議員黃敬平接獲民眾陳情，位於桃園市大溪區埔頂路一段連棟透天民宅，利用後院違規加蓋2層樓高的室內空間，當成之後的診所營業空間。記者翁唯真／翻攝

違建 桃園 透天

延伸閱讀

桃園市長2022民眾黨搶戰 藍綠：黨內提最佳人選應戰

小心！公務員故意不報拆違建 大法庭：犯貪汙圖利罪

複製貼上？桃市府8項專案報告答覆都一樣 議員齊砲轟

桃園中壢冰淇淋伯獅子大開口 1支100元強迫購買

相關新聞

天母便當店疑欠房租 正中午遭黑衣人拉布條、撒冥紙

台北市士林區天母一家便當店，今天中午遭4名黑衣人拉布條、撒冥紙，催討房租，警方獲報後趕赴現場逮捕4人，依照恐嚇、妨害秩序...

影／網拍名牌包買空賣空 輕熟女8個月獲利66萬遭逮

苗栗縣魏姓女子曾在竹科工作，但工作不佳遭開除後，利用網路購物詐騙謀生，過去已被警方抓過一次，但魏女仍不知悔改，去年底又被...

突遇大雷雨 嘉義3大學生誤騎人行道摔車

余姓大學生昨晚騎機車載鄭姓同學，行經嘉義市華興橋，許姓學生也騎機車緊跟在後，突然遭遇大雷雨，余男疑似誤將人行道當機車道想...

高雄老翁出門採買遇死劫 與砂石車碰撞身亡

高雄杉林區今天上午發生一起死亡車禍，一名78歲潘姓老翁騎車與同向44歲張姓男子駕駛的曳引車發生碰撞，導致潘重傷倒地昏迷，...

桃園大溪民宅違建加蓋2樓成診所 居民痛批救人還害人

市議員黃敬平接獲民眾陳情，位於桃園市大溪區埔頂路一段連棟透天民宅，利用後院違規加蓋2層樓高的室內空間，當成之後的診所營業...

桃園壽山高中教室火警 學生手機放書包內充電竟起火

桃園市壽山高中今天上午驚傳手機充電起火意外，一名二年級學生將手機放在包內並接上行動電源，孰料裝置竟在全班同學外出上課時起...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。