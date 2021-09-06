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桃園大溪民宅違建加蓋2樓成診所 居民痛批救人還害人
市議員黃敬平接獲民眾陳情，位於桃園市大溪區埔頂路一段連棟透天民宅，利用後院違規加蓋2層樓高的室內空間，當成之後的診所營業空間，附近鄰居痛批即使被查報為A0違建，施工仍未停歇，擔心日後影響採光及逃生；桃園市政府建管處拆除科長王繼忠表示，已有依規定處分，之後會依照排隊順序拆除。
附近居民指出，此透天民宅完工後，會成為診所、牙醫及藥局營業，然而加蓋部分已太過接近後方民宅，影響既有採光及通風，且加蓋建物鋼筋數量稀少、結構安全有疑慮，今年7月向有關單位反映，診所仍然有恃無恐，居民痛批診所究竟是救人還是害人。
黃敬平表示，依桃園市違章建築處理要點明文規定，施工中違建屬A0類，不論地區、違建規模及使用情形，應列為最優先拆除的對象，而本件自今年7月接獲違建通報後，如今「施工中違建」即將成為「已完工違建」，公共醫療場所竟是以違規加蓋的建築物開業，公共安全將徒增疑慮。
王繼忠指出，已依規定查報處分，也有發公文及張貼公告，但這屬於通案性處理，目前依照中央指示，優先拆除農地大型施工中案件，及經社區決議超過半數要求拆除的，不然也只能等排隊拆除，無法強制屋主停工。
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