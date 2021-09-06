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桃園壽山高中教室火警 學生手機放書包內充電竟起火

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市壽山高中今天上午驚傳手機充電起火意外，一名二年級學生將手機放在包內並接上行動電源，孰料裝置竟在全班同學外出上課時起火燃燒，所幸被其他班級師生察覺，及時撲滅，但該生書包仍被燒毀變成一團灰燼，全班也得暫時移至其他教室上課，起火原因正在調查中。

桃園市消防局第一大隊今天上午9時18分許接獲報案，指壽山高中二年級某班級教室起火，其他班級師生見濃煙竄出、聞到焦味，發現有一名學生的座位正在起火燃燒；消防隊到場時，火勢已被師生持滅火器撲滅，未釀重大損失。

據了解，起火原因是一名學生將三星牌手機置於書包內，並接上行動電源充電，事發時全班正在上外堂課，室內空無一人且門窗緊閉，所幸其他師生及時察覺；雖然校方很快將火勢撲滅，燃燒面積僅0.5平方公尺，未造成重大損失，但該生的書包全毀，變成一團灰燼。

除學生書包、手機等財物燒毀外，教室內天花板與地板也被燻黑，校方暫將該班師生挪至其他教室上課，保留現場供消防人員進行火災調查，釐清起火原因；校方也表示，未來也將針對用電安全及手機充電加強宣導，避免類似事故再發生。

壽山高中二年級學生將行動電源接上手機，離開教室上課，隨後該裝置竟起火燃燒，雖及時撲滅，書包仍被燒成一團灰燼。記者楊湛華／翻攝
壽山高中二年級學生將行動電源接上手機，離開教室上課，隨後該裝置竟起火燃燒，雖及時撲滅，書包仍被燒成一團灰燼。記者楊湛華／翻攝
壽山高中二年級學生將行動電源接上手機，離開教室上課，隨後該裝置竟起火燃燒，雖及時撲滅，書包仍被燒成一團灰燼。記者楊湛華／翻攝
壽山高中二年級學生將行動電源接上手機，離開教室上課，隨後該裝置竟起火燃燒，雖及時撲滅，書包仍被燒成一團灰燼。記者楊湛華／翻攝

桃園 火災

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