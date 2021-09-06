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夾娃娃機解封衝業績 文旦當獎品吸引客人試手氣

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

防疫警戒降級，夾娃娃機管制解封，彰化縣二林地區有業者為了吸引顧客，順應時節放入文旦當獎品，宣稱50元內一定能夾到，果然不少民眾好奇試手氣，技術好的30元夾一個，直呼划得來。

市售文旦以「老欉、老牌」價格最高，每台斤上看百元，一般文旦售價從每台斤30元到60元，夾娃娃的文旦每顆35元至40元，業者打出50元夾一顆的宣傳，不會賠本。

二林鎮洪姓男子表示，夾娃娃機業者在入口第一部機器放文旦，機台外貼出「50元內保證夾到」特別吸引人，他看準文旦的角度操作夾子，每次投10元硬幣，先後夾到3顆文旦，其中一顆30元夾到，另外兩顆50元夾到。

鄭姓鎮民認為夾娃娃機業者放文旦，比放3C產品或玩偶滿有趣，業者放置的文旦，品質還不錯，果肉飽滿有水分，目前放文旦的機台常有人試手氣，但年輕人仍偏愛夾玩偶，講究「實用」的中年人就喜歡夾文旦。

洪姓鎮民說，玩夾娃娃機夾物要靠技術，有時需要運氣，業者宣稱50元內夾到只是廣告，民眾不宜沈迷，投很多錢沒夾到不如到水果行買文旦「卡實在」。

彰化縣二林地區夾娃機業者娃機順應時令，放入文旦當獎品。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林地區夾娃機業者娃機順應時令，放入文旦當獎品。記者簡慧珍／攝影

文旦 夾娃娃機

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