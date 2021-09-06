影／台中港碼頭重大意外1死1傷 勞檢處要求停工將開罰

台中港31號碼頭今天進行橋式機梁架吊掛作業時，因不明原因吊車傾斜掉落，砸到一旁中國貨櫃運輸股份有限公司貨櫃場後線作業的跨載機，跨載機劉姓司機重傷，當場無呼吸心跳，頭骨破裂，送醫急救不治，吊車司機也受傷送醫，現場已緊急停工。台中市勞檢處表示，將對雇主開罰3萬到30萬元不等。

台中市勞檢處長邱怡川表示，依職業安全衛生法，雇主對下列事項應有符合規定之必要安全衛生設備及措施，防止機械、設備或器具等引起之危害，否則對雇主處罰3萬到30萬元，目前現場混亂，仍要調查是哪一家公司的疏失較大，事故原因為何。

台中港務分公司表示，台港31號碼頭350噸吊車今天倒塌意外，長榮國際儲運公司預計明年新購一台橋式機，9月2日至9月7日間要拆除一台舊機，並申請增租台中港31號碼頭70公尺進行舊機拆解作業，經台中港務分公司6月29日同意該公司的工程施工說明書，租用土地8月27日完成點交，長榮公司實際於8月30日移設圍籬、使用場地。

台中港務分公司表示，長榮公司賣舊橋式機給綠盟公司並執行拆解作業，350噸吊車今天上午9點40分進行橋式機梁架吊掛作業時，因不明原因傾斜掉落，砸到一旁中國貨櫃運輸股份有限公司貨櫃場後線作業的跨載機，綠盟公司的吊車64歲孫姓司機及中國貨櫃公司跨載車51歲劉姓司機等2名現場作業人員受傷。消防隊救護車將2人送醫救治，劉姓司機急救不治，頭骨破裂，左手變形，現場一片混亂，許多機具和貨櫃毀損。

台中港務分公司成立緊急應變小組並召開應變會議，了解事情發生經過及進行緊急應變處理，相關肇事原因分析及責任歸屬後續將由中區勞檢單位及檢察官調查。

台中港務分公司指出，這次事故傷者為中國貨櫃公司及綠盟公司所屬員工，傷者已送童綜合醫院緊急就醫，台中港務分公司已請相關業者應於8小時內通報勞檢單位，後續並持續追蹤傷者健康情形，另現場初步勘查發現吊車、跨載機及約100個貨櫃均毀損。