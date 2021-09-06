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婦人想賺跑腿佣金兩千 到超商買點數兩萬店員報警阻詐

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台南市安定區一名婦人到超商準備購買2萬元遊戲點數，因為中年婦人買點數實在少見，店員覺得異常趕緊報警，婦人見員警到場下了一跳，告訴員警只是幫人跑腿賺一成佣金，沒想到會被騙；也因為警方及時攔阻，婦人不但保住兩萬元、也避免因而被懷疑擔任車手

婦人表示，日前接獲電話招攬，告訴她只要協助幫忙購買遊戲點數，就可抽1成佣金，不疑有他想賺點外快，才會受騙。

善化警分局表示，港口派出所接獲超商店員報案後，所長楊宗浩、警員李怡萱到場發現婦人接到詐騙集團電話，要求到超商買遊戲點數，並將點數序號回傳，就給1成佣金回饋，婦人被誘騙上當。

警方表示，還好超商店員發覺有異，立即向派出所報案，案經員警勸阻解釋為詐騙手法後，婦人才恍然大悟、放棄購買，成功保住2萬元。近期詐騙老哏手法換湯不換藥，民眾遇類似要求購買點數手法，要詳加求證，並打165查證或請警方到場，才不會掉入詐騙陷阱。

婦人想賺跑腿佣金兩千元，到超商買點數兩萬元店員報警。記者周宗禎／翻攝
婦人想賺跑腿佣金兩千元，到超商買點數兩萬元店員報警。記者周宗禎／翻攝
婦人想賺跑腿佣金兩千元，到超商買點數兩萬元店員報警。記者周宗禎／翻攝
婦人想賺跑腿佣金兩千元，到超商買點數兩萬元店員報警。記者周宗禎／翻攝

詐騙集團 超商 車手

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