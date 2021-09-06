影／老司機也暈車 「小姐姐」搭一趟小黃竟撩叔掏萬元

好心的小黃運匠很多，但是千萬要留意會騙錢的年輕「小姐姐」。新北市淡水、三重近期出現1個女騙子，總能在搭乘途中讓計程車司機掏出錢財，最高曾「借到」1萬1千元。目前已找到4名平均年齡57歲的被害人，可能還有更多人沒報案，連警方也好奇她為何這麼會撩叔？原來曾在酒店上過班。

淡水警方7月17日深夜11時許，接獲57歲陳姓計程車司機報案，指稱從三重區仁美街載1名年輕小姐到淡水區中山北路下車，自稱還要再返回三重，卻讓司機空等了1個多小時，未付車資765元。

到了8月19日晚上9時許，55歲何姓司機報案說從淡水搭載年輕小姐去三重，途中借給她6500元，卻讓司機空等1個多小時，未付車資1000。

接著8月27日晚上8時，54歲江姓司機報案描述類似特徵的年輕小姐，從淡水上車前往三重，途中她說要去取貨但缺現金，分3次總共借了1萬1千元，還從路邊麥當勞搬了紙箱上車，最後也是讓司機空等，未付車資2010元。

9月1日凌晨1時，62歲鄭姓司機從三重區載這名小姐到淡水，藉口還要回三重，讓司機等了1個多小時，未付車資680元。

警方認為這不是單純搭霸王車的案子，調閱監視器發現是同一名女子犯案，查出30歲王女住在淡水，經常搭計程車往返三重，她在車程中都會不斷和司機閒聊，藉故下車取貨但現金不夠，若向司機借到錢，再伺機開溜搞失蹤。