高雄田寮交流道砂石車翻覆 車內人狗一同受困

一名47歲李姓男子駕駛一輛砂石車，行經國道3號369.5公里處，為駛出田寮交流道出口匝道時，不明原因失控，撞上槽化島後翻覆，所幸，李男意識清楚，四肢擦挫傷，送醫救治並無生命危險，警消也協力將他飼養的小狗從車內救出；初步調查，酒測值為零，已排除事故恢復通車，詳細事故原因仍待釐清。

這起事故發生於今天上午7時許，李男駕駛的砂石車，行經國道3號369.5公里處，為駛出田寮交流道出口匝道時，不明原因失控，撞上槽化島後翻覆。

事故當下，車輪朝天，車頭變形，駕駛座擋風玻璃破裂，李男與他飼養的小狗一同受困車內，警消獲報後，立即前往現場協處，順利將人救出，隨後送往義大醫院治療。