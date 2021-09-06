迷途男見人臉辨識開心比YA 警偵測費勁最終查出身分
桃園中壢有一名40歲的黃姓男子，昨天下午徘徊於新生路及育英路口內側車道上，警方巡邏發現，立即帶至路旁，但因黃男無法清楚說出自己的個人資訊，警方最後利用人臉辨識系統辨識身分並成功聯繫上家屬，並協助送黃男至蘆竹的家中。
黃男昨天下午1時許在新生路及育英路口內側車道上手舞足蹈，恰巧中壢警分局中福派出所眼尖巡邏員警見狀上前詢問，黃男卻以孩子調皮的口吻對員警說不要，員警見車流多且車速快，便將黃男帶至路旁。
員警一開始詢問黃男的本名，但因黃男發音不準確，找了許久還是找不到，便利用人臉辨識系統查驗身分。黃男以為員警要幫他拍照，不停在臉頰旁比YA的姿勢並微笑，讓員警偵測不到，最後員警要黃男退遠一些，才成功查知黃男的身分。
員警立即致電家屬並發現，黃男家住在蘆竹區有多筆失蹤紀錄，今天不知如何前往中壢的。
家人接到電話後緊張的詢問黃男下落，員警讓黃男親自報平安後，家人鬆了一口氣，卻表示因腰痛行動不便，需要晚點才能接黃男，員警看黃男一個人待在派出所相當心疼，因此主動送黃男至蘆竹的家中，黃男嫂嫂頻頻向警方表示感謝，幫了大忙。
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