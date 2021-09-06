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高職生和父母吵架 放學騎車離家30公里被員警帶回

中央社 / 彰化6日電

一名家住彰化二林鎮的高職生和父母吵架，心情不好，一個人放學後騎自行車騎到距二林鎮約30公里遠的二水鄉時，因自行車故障求救，員警幫忙扛車並通知家長把學生帶回家。

彰化縣警察局田中分局二水分駐所員警王宥期、劉釗宏日前執行夜間巡邏勤務時，有民眾報案指稱，二水鄉的一間連鎖超市有高職生需要協助，2名員警立即前往現場查看。

2名員警抵達連鎖超市後，發現高職生和1輛變速器故障的自行車，劉姓員警徒步走了約3公里，將自行車扛回派出所；王姓員警則是駕駛警車載高職生回派出所，2名員警回到派出所後，也拿食物給還沒有吃東西的高職生填飽肚子。

員警詢問高職生為何晚上還在外面騎自行車，高職生指和父母吵架心情不好，放學後不想回家，於是自己一個人騎自行車往南走，一直騎到二水鄉時因變速器故障，無法繼續騎車，才一邊走路一邊牽車，走到連鎖超市向店員求救。

2名員警也通知高職生的家長來派出所領人，高職生的家長到場後也感謝員警幫忙；2名員警也提醒高職生，不可以因為一時心情不好，就和家人斷了聯繫，讓父母親緊張。

自行車 警察

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