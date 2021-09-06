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小黃司機螺絲起子猛刺醉客十多下：想起我爸喝酒死樣子

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導

計程車司機李健忠今年4月載到酒醉廖姓男子，持螺絲起子朝廖頸部、頭部狂刺10餘下，被訴殺人未遂罪，目前羈押。台北地方法院今天提解李開庭，李稱，犯案動機是被害人酒後失態「想起我爸喝酒的死樣子」 ，失控犯案。

51歲的李健忠說，案發當天廖酒後攔車，但一上車就口氣很不好，稱「去柴埕、直直走」等，雙方因而口角；他不想載廖，要求廖下車，並拿了螺絲起子，下車打開後門想拉廖下車，2人再發生肢體衝突，他之後犯案。

李告訴法官，看到被害人酒後的樣子，「想起我爸喝酒的死樣子！」還說，「喝酒的人，殺人、放火什麼都做得出來」。

李健忠說，拿起螺絲起子是因為心情緊張，他無法預測廖會對他做什麼，但否認朝廖的頭部、頸部攻擊；他說；自己可能防衛過當，但不應涉殺人未遂罪，只涉傷害罪

檢方指控，李健忠今年4月4日不滿廖姓酒醉客人在車上踹椅子，在新北市新店區把廖拖下車，持螺絲起子刺廖的頭部、頸部，警方獲報查辦，依傷害罪移送李，不過，檢察官改依殺人未遂罪偵處，上月對李聲押獲准，依重罪起訴李。

殺人 傷害罪

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