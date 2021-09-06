老翁公園運動全身僵硬站立有異狀 警巡邏發現救一命

彰化警察分局八卦山派出所員警最近於八卦山風景區巡邏時，突發現公園一老翁全身僵硬站立似有狀況，員警立即上前關心，發現老翁兩眼發直，隨即跌坐地上，幸員警馬上叫救護車將老翁送醫急救，原來老翁是急性心肌梗塞，幸好員警機警將他從鬼門關救回。

彰化警分局表示，原來這名老翁有心臟病、高血壓等慢性疾病，出門運動前忘記服藥，在公園時突身體不適，呼吸急促和頭暈目眩，無法動彈，幸好遇到員警巡邏發現異狀，主動上前詢問，當時老翁已說不出話，員警立即協助將老翁攙扶至陰涼處仰臥，同時趕緊呼叫救護車送醫。