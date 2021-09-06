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老翁公園運動全身僵硬站立有異狀 警巡邏發現救一命
彰化警察分局八卦山派出所員警最近於八卦山風景區巡邏時，突發現公園一老翁全身僵硬站立似有狀況，員警立即上前關心，發現老翁兩眼發直，隨即跌坐地上，幸員警馬上叫救護車將老翁送醫急救，原來老翁是急性心肌梗塞，幸好員警機警將他從鬼門關救回。
彰化警分局表示，原來這名老翁有心臟病、高血壓等慢性疾病，出門運動前忘記服藥，在公園時突身體不適，呼吸急促和頭暈目眩，無法動彈，幸好遇到員警巡邏發現異狀，主動上前詢問，當時老翁已說不出話，員警立即協助將老翁攙扶至陰涼處仰臥，同時趕緊呼叫救護車送醫。
員警試著透過戶役政系統及警用人臉辨識系統交叉比對確認老翁身分後，趕緊連絡家屬，救護人員到場判斷老翁疑似急性心肌梗塞的症狀，立即施以心電圖系統救治，幸好快速送醫，經搶救後已無大礙，家屬趕抵醫院後，對警方相當感謝，表示幸警方及時救人，才未發生憾事。
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