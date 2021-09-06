影／台中港碼頭拆舊起重機傳意外 頭骨破裂一死一傷
台中港31號碼頭今天發生工安意外，一死一傷，台中港務分公司副總經理陳榮聰表示，長榮海運的貨櫃場從9月2日到7日，要拆除舊橋式起重機，就地拆解，汰舊換新，今天早上9點40分拆除期間，吊卸大樑時，吊車不明原因翻覆，吊重物砸到隔壁中國貨櫃的貨櫃場跨載車司機，現場二人受傷，緊急送醫治療，醫院急救後一人不治，意外原因仍在調查中，台中港務分公司成立應變小組，調查並善後。
陳榮聰說，作業過程要提拆除計畫， 需符合資格，長榮公司將拆解後機具賣給拆解的綠盟公司，這是有經驗的公司，這次拆解計畫，如果順利，應是明天或後天可結束，今天此區是專給拆解作業使用。
台中港31號碼頭今天早上發生意外，一輛吊車不慎翻覆，壓到隔壁中國貨櫃公司的操機員，操機員被重壓傷重，當場無呼吸心跳，送醫急救，吊車司機也受傷。港務公司和勞檢單位正在調查意外原因。
據了解，今天是綠盟公司拆解長榮舊橋式起重機，吊車翻覆壓到中櫃跨載機造成，跨載機司機當場OHCA(到院前心肺功能停止)，吊車司機輕傷自行就醫。
二名傷者送到童綜合醫院，一名男傷者送達急診時已無呼吸心跳，醫院啟動重大外傷小組搶救， 急救後在11點宣告不治，主要重大外傷在於右側頭部有10公分撕裂傷，頭骨破裂，左手變形，氣血胸；另一名64歲孫姓男子，送抵急診時意識清楚，頭頸右腿疼痛，目前檢查留院觀察中。
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