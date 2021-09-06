影／台中港碼頭拆舊起重機傳意外 頭骨破裂一死一傷

台中港31號碼頭今天發生工安意外，一死一傷，台中港務分公司副總經理陳榮聰表示，長榮海運的貨櫃場從9月2日到7日，要拆除舊橋式起重機，就地拆解，汰舊換新，今天早上9點40分拆除期間，吊卸大樑時，吊車不明原因翻覆，吊重物砸到隔壁中國貨櫃的貨櫃場跨載車司機，現場二人受傷，緊急送醫治療，醫院急救後一人不治，意外原因仍在調查中，台中港務分公司成立應變小組，調查並善後。

陳榮聰說，作業過程要提拆除計畫， 需符合資格，長榮公司將拆解後機具賣給拆解的綠盟公司，這是有經驗的公司，這次拆解計畫，如果順利，應是明天或後天可結束，今天此區是專給拆解作業使用。

台中港31號碼頭今天早上發生意外，一輛吊車不慎翻覆，壓到隔壁中國貨櫃公司的操機員，操機員被重壓傷重，當場無呼吸心跳，送醫急救，吊車司機也受傷。港務公司和勞檢單位正在調查意外原因。

據了解，今天是綠盟公司拆解長榮舊橋式起重機，吊車翻覆壓到中櫃跨載機造成，跨載機司機當場OHCA(到院前心肺功能停止)，吊車司機輕傷自行就醫。