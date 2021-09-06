快訊

私校派系權力重組！康大原董事會「復活」代價再多1.5億？

台積電確定南進高雄！ 五輕舊址打造7奈米重鎮

影／台中港碼頭拆舊起重機傳意外 頭骨破裂一死一傷

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台中港31號碼頭今天發生工安意外，一死一傷，台中港務分公司副總經理陳榮聰表示，長榮海運的貨櫃場從9月2日到7日，要拆除舊橋式起重機，就地拆解，汰舊換新，今天早上9點40分拆除期間，吊卸大樑時，吊車不明原因翻覆，吊重物砸到隔壁中國貨櫃的貨櫃場跨載車司機，現場二人受傷，緊急送醫治療，醫院急救後一人不治，意外原因仍在調查中，台中港務分公司成立應變小組，調查並善後。

陳榮聰說，作業過程要提拆除計畫， 需符合資格，長榮公司將拆解後機具賣給拆解的綠盟公司，這是有經驗的公司，這次拆解計畫，如果順利，應是明天或後天可結束，今天此區是專給拆解作業使用。

台中港31號碼頭今天早上發生意外，一輛吊車不慎翻覆，壓到隔壁中國貨櫃公司的操機員，操機員被重壓傷重，當場無呼吸心跳，送醫急救，吊車司機也受傷。港務公司和勞檢單位正在調查意外原因。

據了解，今天是綠盟公司拆解長榮舊橋式起重機，吊車翻覆壓到中櫃跨載機造成，跨載機司機當場OHCA(到院前心肺功能停止)，吊車司機輕傷自行就醫。

二名傷者送到童綜合醫院，一名男傷者送達急診時已無呼吸心跳，醫院啟動重大外傷小組搶救， 急救後在11點宣告不治，主要重大外傷在於右側頭部有10公分撕裂傷，頭骨破裂，左手變形，氣血胸；另一名64歲孫姓男子，送抵急診時意識清楚，頭頸右腿疼痛，目前檢查留院觀察中。

台中港碼頭今天發生意外，操機員被吊車重壓。圖／台中港務分公司提供
台中港碼頭今天發生意外，操機員被吊車重壓。圖／台中港務分公司提供
台中港碼頭今天發生意外，操機員被吊車重壓。圖／台中港務分公司提供
台中港碼頭今天發生意外，操機員被吊車重壓。圖／台中港務分公司提供
台中港碼頭今天發生意外，操機員被吊車重壓。圖／台中港務消防隊提供
台中港碼頭今天發生意外，操機員被吊車重壓。圖／台中港務消防隊提供

長榮 碼頭 重機

延伸閱讀

影／台中港吊車翻覆司機受傷 一旁操機員遭重壓無心跳

染疫機師達3例、1高職全校停課 醫坦言「沒那麼擔心」關鍵原因曝光

長榮機師基因定序最快今出爐 陳時中下午記者會說明

增班效應 貨櫃三雄Q3犀利

相關新聞

影／台中港碼頭拆舊起重機傳意外 頭骨破裂一死一傷

台中港31號碼頭今天發生工安意外，一死一傷，台中港務分公司副總經理陳榮聰表示，長榮海運的貨櫃場從9月2日到7日，要拆除舊...

國道燕巢路段 市值破千萬法拉利自撞護欄車尾全毀

高雄國道燕巢路段，昨天下午一輛市值超過千萬的法拉利，行經國道三號南向383.3公里處，車輛不明遠因失控，先後撞及內側及外...

五月天阿信母親過馬路被撞倒 肋骨骨折

台灣搖滾天團五月天主唱阿信的母親，日前走在台北市北投區光明路的行人穿越道上，突然有名機車騎士疑似來不及煞車發生碰撞，2人...

老翁公園運動全身僵硬站立有異狀 警巡邏發現救一命

彰化警察分局八卦山派出所員警最近於八卦山風景區巡邏時，突發現公園一老翁全身僵硬站立似有狀況，員警立即上前關心，發現老翁兩...

停車被趕疑亂丟垃圾報復 台中環保局以車追人開罰

一名台電外包商日前將車子停在私人土地上，遭地主驅趕並告知別亂丟垃圾，4天後疑不滿開車行經，故意丟棄一包垃圾，袋中裝寶特瓶...

影／大叔斑馬線走一半變紅燈 被車撞傷還吃罰單

台中市林姓男子在今天凌晨與朋友喝酒後，步行返家，行經北區的行人穿越道時，走到一半變成紅燈，未料行駛在精武路的楊姓轎車駕駛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。