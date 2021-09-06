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停車被趕疑亂丟垃圾報復 台中環保局以車追人開罰

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

一名台電外包商日前將車子停在私人土地上，遭地主驅趕並告知別亂丟垃圾，4天後疑不滿開車行經，故意丟棄一包垃圾，袋中裝寶特瓶、便當盒等廢棄物，被地主架設的監視器拍下，地主向台中市東勢警分局及台中市環保局檢舉。環保局根據車號，將通知車主到案說明，如確實違規，將依廢清法處以1200元至6000元罰款。

一名台電外包商，上月28日到台21線天冷往國姓方向進行高壓電塔線路清潔工作，將車子停在私人土地上，張姓地主發現後告知未經許可怎可進入私人土地亂停，並要他們不可隨意亂丟垃圾，外包商疑似心生不滿，9月1日上午開車行經，將車開進私人土地，並丟下一包垃圾離去，過程都被地主架設的監視器拍下。

張姓地主說，自己的私人土地長期遭行經車輛亂丟垃圾，才清除兩大袋垃圾，最近又發現有垃圾，經查監視器發現，一輛吉普車跨越雙黃線逆向丟了一包東西出來，由於車子相當眼熟，再查發現是台電的外包商，提供影片向警方檢舉。

東勢分局表示，因民眾提供的影像車牌部分模糊，恐無法開單處罰，且因警方調閱路口監視器，僅能供刑事案件，無法作為交通違規之用；亂丟垃圾部分，已將相關資料函轉環保局依法究處。

環保局表示，9月1日接獲民眾提供影像陳情案件，查明棄置地點位於台21線5.9公里處，由白色休旅車所為，後續查明車主後將通知其到案說明，於確認違規事實後，將依違反廢清法第27條規定告發，並依第50條規定處以1200元以上、6000元以下罰鍰。

白色休旅車所疑丟出一包垃圾，被地主的監視器拍下，環保局以車追人，通知車主到案說明。圖／環保局提供
白色休旅車所疑丟出一包垃圾，被地主的監視器拍下，環保局以車追人，通知車主到案說明。圖／環保局提供

監視器 台電 車主

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