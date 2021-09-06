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國道燕巢路段 市值破千萬法拉利自撞護欄車尾全毀
這起事故，發生昨天下午6時10分，一輛法拉利行經國三燕巢路段南向383.3公里處時，車輛不明原因失控，先後撞擊內外徹護欄，導致車頭有多處凹陷，車尾幾乎全毀，隨後於外側路肩停止，占用外側車道。
警消獲報後前往現場處理，所幸，車上42歲邱姓男駕駛手、腳部輕微擦挫傷，並無生命危險，經酒測結果為零，事故也於7時許排除，恢復通行，詳細事故原因仍待釐清。
這台肇事法拉利，外型貌似「是Ferrari 488 GTB 」價格約超過上千萬，由於撞擊力道過大，車體扭曲、車尾全毀無法，難以辨識車型。
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