國道燕巢路段 市值破千萬法拉利自撞護欄車尾全毀

高雄 國道 燕巢路段，昨天下午一輛市值超過千萬的 法拉利 ，行經國道三號南向383.3公里處，車輛不明遠因失控，先後撞及內側及外側護欄，導致車體全毀；所幸駕駛僅受輕傷，無生命危險，酒測值為零，事故原因仍待釐清。

這起事故，發生昨天下午6時10分，一輛法拉利行經國三燕巢路段南向383.3公里處時，車輛不明原因失控，先後撞擊內外徹護欄，導致車頭有多處凹陷，車尾幾乎全毀，隨後於外側路肩停止，占用外側車道。

警消獲報後前往現場處理，所幸，車上42歲邱姓男駕駛手、腳部輕微擦挫傷，並無生命危險，經酒測結果為零，事故也於7時許排除，恢復通行，詳細事故原因仍待釐清。