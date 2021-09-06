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影／大叔斑馬線走一半變紅燈 被車撞傷還吃罰單

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓男子在今天凌晨與朋友喝酒後，步行返家，行經北區的行人穿越道時，走到一半變成紅燈，未料行駛在精武路的楊姓轎車駕駛闖紅燈，直接撞上在斑馬線的林，幸好撞擊力道不大，林僅全身多處擦挫傷，無生命危險。警方初判，林、楊二人都違規，將依法告發，林可罰300元，楊則罰1800至5400元，詳細的肇事原因待後續釐清。

據查，林姓男子（38歲）在今天凌晨2時許，飲酒後準備步行返家，林走在北區雙十路的行人穿越道上，未料走到一半時，林方向的燈號突然變為紅燈，當時楊姓男子（42歲）行駛在與雙十路交叉的精武路上，楊行經路口時闖紅燈後才變為綠燈，恰巧撞上，幸好林僅有全身擦挫傷，經送醫急救後，無生命危險。

台中市第二警分局交通分隊到場調查，楊姓男子無酒精濃度，根據路口監視器，楊在穿越路口時是闖紅燈的狀態，而林姓行人原本走在行人穿越道是綠燈，但走到一半時變燈為紅燈，雙方都有違反交通號誌的情形，都將依法開罰。

第二警分局交通分隊表示，行人雖然走在行人穿越道上有絕對路權，但不代表可能不遵守交通規則，若有違規，仍會依規定告發，另外提醒駕駛及行人，行經路口時，都要提高警覺，注意周圍有無行人、來車，若是年紀稍長的長輩，遇到大路口走斑馬線，無法在通行時間內走完時，建議還是等下一個綠燈亮起時，再通行，建議最好有同行的親友陪同，以確保安全。

第二警分局長陳家銘呼籲，行人行經行人穿越道仍需遵守號誌，車輛行經行人穿越道需減速慢行，用路人使用道路均需遵守交通規則，才能行的安全，快樂出門，平安返家。

台中市楊姓男子在今天凌晨2時許，開車行經北區雙十路、精武路口時闖紅燈，撞上走在行人穿越道上的林姓男子，造成林全身多處擦挫傷。圖／讀者提供
台中市楊姓男子在今天凌晨2時許，開車行經北區雙十路、精武路口時闖紅燈，撞上走在行人穿越道上的林姓男子，造成林全身多處擦挫傷。圖／讀者提供
台中市楊姓男子在今天凌晨2時許，開車行經北區雙十路、精武路口時闖紅燈，撞上走在行人穿越道上的林姓男子，造成林全身多處擦挫傷。圖／讀者提供
台中市楊姓男子在今天凌晨2時許，開車行經北區雙十路、精武路口時闖紅燈，撞上走在行人穿越道上的林姓男子，造成林全身多處擦挫傷。圖／讀者提供
台中市楊姓男子在今天凌晨2時許，開車行經北區雙十路、精武路口時闖紅燈，撞上走在行人穿越道上的林姓男子，造成林全身多處擦挫傷。圖／讀者提供
台中市楊姓男子在今天凌晨2時許，開車行經北區雙十路、精武路口時闖紅燈，撞上走在行人穿越道上的林姓男子，造成林全身多處擦挫傷。圖／讀者提供

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